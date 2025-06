Beto Ortiz a Flavia Laos tras declaraciones sobre Pablo Heredia: "No pongas el parche antes de escuchar la otra parte"

La nueva edición de 'El Valor de la Verdad' promete remecer la farándula local con Pablo Heredia como invitado. El actor argentino hablará abiertamente sobre sus relaciones con Ale Fuller, Flavia Laos y Alondra García Miró.

Ante la expectativa por el programa, Flavia Laos no se quedó callada y salió a dar su versión de los hechos. Sin embargo, Beto Ortiz respondió rápidamente y la desmintió públicamente con documentos en mano.

Desde su cuenta de Instagram, Beto Ortiz lanzó un mensaje directo a Flavia Laos tras sus declaraciones en redes sociales. La modelo intentó aclarar detalles de su romance con Pablo Heredia, asegurando que ella tenía 18 años cuando se involucraron sentimentalmente. No obstante, el periodista negó esa versión y afirmó que Laos buscaba protagonismo.

"La señorita Flavia Laos Urbina ha salido en redes a desmentir algo que todavía no hemos visto. Pablo Heredia efectivamente ha grabado con nosotros y, después de conversar con él, queda claro por qué chicas lindísimas como Flavia se enamoran de chicos lindos y también inteligentes como Pablo", dijo Beto en un tono sarcástico.

El conductor agregó que, según el testimonio del propio Heredia, el romance ocurrió en 2018, cuando Flavia tenía 21 años. Para sustentar sus palabras, Beto mostró documentos que confirman la fecha de nacimiento de la actriz.

El actor argentino ha sido confirmado como el próximo invitado del programa conducido por Beto Ortiz. El artista se sentará en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' para contar episodios íntimos de su vida con figuras como Ale Fuller, Flavia Laos y Alondra García Miró, que sin duda serán parte de las revelaciones más esperadas.

En el adelanto publicado por el programa de Beto Ortiz, se aprecia a un Pablo Heredia conmovido al hablar de su expareja Ale Fuller. El actor no se guardó nada y confesó lo difícil que fue ponerle punto final a esa etapa sentimental.

"Me pregunté: '¿Me voy a casar con esta chica o no?'. Con mucha fuerza y con mucho dolor terminé la relación. No aguanté más porque la amaba, la amaba profundamente y un día pasó", se le escucha decir en el adelanto del programa. Otro tema que abordará es su cercanía con Flavia Laos, amiga de Ale Fuller.