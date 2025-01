Mario Irivarren revela que SUFRIÓ tras ruptura con Alondra García: "No tenía salud, trabajo ni amor"

Mario Irivarren revivió el dolor de su ruptura con la modelo Alondra García Miró, casi 10 años después de su separación. Durante una reciente intervención en el podcast Todo Good, el chico reality relató cómo la situación lo afectó profundamente, llevándolo a atravesar una etapa de depresión tras el fin de su relación.

La ruptura se intensificó cuando Alondra inició una relación con el futbolista Paolo Guerrero. Esta nueva etapa de su vida dejó a Mario devastado, enfrentando no solo la separación, sino también los comentarios crueles de la gente. A pesar de las dificultades, él destacó lo complicado que fue lidiar con este proceso emocional.

"La verdad sí fue un momento de mi vida bien duro. (...) Pasé de tener todo a no tener nada. A los dos meses, Alondra comenzó una relación con Paolo, a mí me jodieron. La gente es cruel, yo la estaba pasando muy mal, he llorado mucho. (...) En esa época de mi vida la pasé mal. Me decían 'cachudo' y me dolía", dijo Mario Irivarren.