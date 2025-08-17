Jefferson Farfán deberá depositar más de 47 mil dólares a Melissa Klug, según fallo judicial

El exfutbolista Jefferson Farfán enfrenta una nueva batalla en los tribunales. El 15º Juzgado Civil de Lima emitió una resolución que lo obliga a cancelar un monto superior a los 47 mil dólares en favor de su expareja, Melissa Klug, en un plazo máximo de diez días.

¿Por qué Farfán debe pagarle a Melissa?

La orden fue dictada por el juez José Luis Velarde Acosta y se enmarca en obligaciones pendientes que derivan de una sentencia emitida en marzo de 2022. De no cumplir con lo establecido, el exseleccionado nacional se expone a que se inicie un proceso de ejecución forzosa en su contra.

El expediente, ingresado el 20 de junio de 2025 por Melissa Klug, fue considerado procedente por el juzgado. El nuevo dictamen no surge de un proceso independiente, sino de la falta de cumplimiento de compromisos previamente acreditados en el marco de sus responsabilidades económicas hacia la demandante.

Este fallo coincide con la conciliación que ha solicitado Klug para revisar y aumentar la pensión de alimentos destinada a sus dos hijos adolescentes, de 13 y 17 años. La empresaria considera necesario actualizar el monto que recibe para cubrir los gastos relacionados con la educación y bienestar de los menores.

El caso ha generado amplia atención mediática, especialmente después de que el programa de espectáculos "¡Ponte en la Cola!" difundiera detalles de la Resolución Número 25. El documento confirma que la justicia sigue de cerca el cumplimiento de las obligaciones del exfutbolista con su expareja y con los hijos que ambos comparten.

Melissa pide aumento de pensión a Farfán

El abogado de la 'Blanca de Chucuito' habló con las cámaras de América Hoy indicando que la conciliación que solicitó Melissa viene de un proceso que arrastra desde el 2017. Además, indicó que volverán a citar a Jefferson Farfán para una última conciliación.

"Si es que no asisten a la segunda invitación, lo que corresponde es acudir al Poder Judicial, a fin de que se fije una pensión a favor de sus hijos", dijo Wilmer Arica. Por otro lado, la abogada de Jefferson Farfán contactó a Melissa para indicarle que la citación de conciliación nunca llegó a sus manos, lo cual, a Wilmer, le parece muy extraño.

" Yo, de verdad, de todo corazón espero conciliar . Ya tengo estos procesos que él me ha llenado de procesos judiciales, hace 10 años que vengo batallando muchos juicios y quisiera que este 26, que es la última citación, se pueda llegar a un buen puerto por nuestros hijos", indicó.

Es así que, el fallo judicial marca un nuevo episodio en la relación entre Jefferson Farfán y Melissa Klug. El cumplimiento del pago será decisivo para evitar mayores sanciones y conflictos legales, mientras continúa la disputa por la pensión de alimentos de sus hijos.