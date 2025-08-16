Pamela López se burla de depósito de 12 mil soles de Cueva por pensión de sus hijos: "¡Oh, sorpresa!"

El pleito entre Pamela López y Christian Cueva sigue dando que hablar. La aún esposa del futbolista reveló en un live que, luego de un año de reclamos, finalmente 'Aladino' depositó 12 mil soles como pensión para sus tres hijos.

Pamela López se burla de Christian Cueva tras depósito de pensión

La novela entre Pamela López y Christian Cueva sigue sumando capítulos. Esta vez, la expareja del futbolista reveló en un live que, después de un año de espera, finalmente 'Aladino' depositó la pensión de sus tres hijos: 12 mil soles.

Con evidente ironía, Pamela contó cómo se enteró de este pago: "El día de hoy, me fui al Banco de la Nación y ¿qué creen? ¡Oh, sorpresa! Llegó Navidad, se acerca el Día del Niño. Hoy depositaron la pensión de mis hijos, los 12 mil soles. Sí, hoy. Hoy había plata. No sé realmente qué día lo depositaron, pero hoy estaban los 12 mil soles", comentó con sarcasmo.

Aunque muchos pensarían que el monto es alto, Pamela aclaró que los gastos de sus hijos superan esa cantidad.

"De los cuales 8 mil soles van para la pensión del colegio de mis tres hijos, ¿cuánto queda?, cuatro mil soles y con eso hay que pagar mantenimiento. Y antes que me olvide, hoy cortaron el Internet, el cable", detalló, dejando claro que el dinero no cubre todas las necesidades de los menores.

La trujillana subrayó que durante todo este tiempo ha sido ella quien se hizo cargo de la mayoría de gastos y que este depósito llega demasiado tarde.

La carta notarial y las acusaciones

Pero el enfrentamiento no terminó ahí. Pamela también se refirió a la carta notarial que la defensa de Cueva le envió, exigiendo que se rectifique tras acusar a personas del entorno del futbolista de haber llamado a Paul Michael, su actual pareja.

Sin embargo, la ex de 'Aladino' se mantuvo firme: "No me voy a rectificar de lo que voy a decir en este momento. El día 8 de agosto Paul Michael recibió mensajes y llamadas de un número de Ecuador que le pertenece a la persona que actualmente vive con el padre de mis hijos en Ecuador", dijo.

Contra la abogada de Cueva. La empresaria también aprovechó para lanzar un fuerte mensaje a la abogada de Cueva, dejando en claro que no piensa quedarse callada.

"No te lo voy a permitir y te vas a tener que retractar por decir tantas mentiras. No te lo voy a permitir. Sí, estoy molesta porque tengo que lidiar con muchas personas como el padre de mis hijos que mienten descaradamente y más por mis hijos que necesitan una pensión justa", dijo.

Un conflicto que no acaba. El pleito entre Pamela López y Christian Cueva parece lejos de terminar. Cada vez que uno de los dos se pronuncia, las redes estallan y la historia suma un nuevo capítulo.

Por ahora, Pamela López celebra con ironía el depósito de la pensión, pero al mismo tiempo insiste en que la suma no alcanza y que Cueva no asume como debería sus responsabilidades de padre. Mientras tanto, 'Aladino' guarda silencio público, pero su entorno legal ya se mueve para frenar las declaraciones de su ex. Una batalla que, sin duda, seguirá dando de qué hablar en el mundo de la farándula.