Pamela López responde al hermano de Christian Cueva y revela altercado con él: "Me insultó de lo peor"

Pamela López se encuentra en una nueva polémica con Christian Cueva tras la carta notarial que le envió por contar que Paul Michael recibió la llamada de una persona de su entorno. Ahora en medio de esto la trujillana se refirió a las supuestas indirectas que Marcial Cueva, hermano del futbolista, habría lanzado en sus redes sociales.

Pamela López y la polémica con Marcial Cueva

En declaraciones para el programa "Amor y Fuego", Pamela López fue consultada sobre los mensajes que Marcial Cueva habría publicado en redes sociales, presuntamente dirigidos hacia ella. La trujillana respondió con firmeza y recordó que su relación con la familia de Cueva ha sido conflictiva durante años.

"Yo no tengo ningún contacto con la familia, me lo mandaron. Tengo muchas cosas que decir, porque han sido muchos años de maltrato, no solo por el padre de mis hijos sino de todo su entorno, no solo físico sino psicológico. Sé que estoy tratando con personas agresivas completamente", indicó López, enfatizando que no permitirá que estas situaciones pasen desapercibidas.

La madre de los hijos del futbolista también recordó un altercado reciente con Marcial en Trujillo. Según López, durante un encuentro en una discoteca, el hermano de Cueva la habría insultado frente a un grupo de amigas, generando incomodidad y tensión en el lugar.

"La última vez que tuve contacto con él fue cuando coincidimos en una discoteca en Trujillo. Lamentablemente tuve que pasar por su lado con un grupo de amigas que pueden dar fe de esto; apenas me vio, empezó a insultarme", relató la influencer.

La trujillana sobre la carta notarial de Cueva

Pamela López también se refirió al documento enviado por Christian Cueva exigiendo su rectificación. La influencer aseguró que la verdad es una sola y calificó la notificación como un intento desesperado por desmentirla. Asimismo, calificó al futbolista de "mitómano" y recordó los engaños que habría sufrido durante su matrimonio.

"Estamos hablando de una persona mitómana, y lo digo porque a mí me ha mentido muchos años, siempre armando su mejor jugada porque su mejor jugada es la mentira", afirmó López.

Sobre las llamadas que recibió su pareja Paul Michael desde un número ecuatoriano, Pamela adelantó que se iniciarán las investigaciones para identificar al responsable.

"Las personas que conocen a ese tipo podrán confirmar si se trata de su número o no. Las investigaciones ya van a comenzar. Vamos a dar con la locación de ese teléfono, vamos a ver a nombre de quién está ese número, pero la foto se trataba del acompañante del padre de mis hijos, que actualmente radica en Ecuador", comentó.

Pamela López dejó en claro que no retrocederá y que buscará esclarecer los hechos que involucran a Christian Cueva y su entorno. Con estas declaraciones, la influencer reafirma su posición y anuncia que la verdad saldrá a la luz mediante las investigaciones correspondientes, dejando claro que no permitirá que rumores o amenazas afecten su reputación ni la seguridad de su familia.