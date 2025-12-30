Cusco: Trenes chocan frontalmente en ruta hacia Machu Picchu dejando un fallecido y al menos 30 heridos

A poco tiempo de celebrar el nuevo año 2026, muchos turistas han viajado hasta el Cusco para poder festejar en uno de los lugares más importantes del Perú, Machu Picchu. Lamentablemente, hoy se ha informado de un grave accidente ocurrido entre dos trenes.

Accidente en ruta a Machu Picchu

Este martes 30 de diciembre, se registró un grave accidente de trenes a la altura del kilómetro 82 en el sector de Qorihuayrachina en Cusco. Dos trenes de las empresas Inca Rail y PeruRail colisionaron frontalmente en la vía férrea que conecta Ollantaytambo con Machu Picchu aproximadamente a las 13:20 horas.

En un inicio, se informaron al menos 15 turistas heridos, pero hasta el momento han aumentado la cantidad hasta 30 personas que serán trasladados a distintos establecimientos de salud en Cusco. En el lugar continúan llegando varias unidades especializadas para auxiliar a todos y se inicie la investigación de las causas del accidente.

El general de la Región Policial Cusco, Julio Becerra, reveló mayores detalles del accidente: "Están informando que hay 15 heridos y uno de ellos reviste estado de gravedad. En todo caso, está en pleno proceso y ya vamos a disponer que vaya la Policía especializada para determinar las circunstancias y lograr las responsabilidades que habría ocurrido por este choque".

Luego, la PNP confirmó la muerte de un hombre identificado como Roberto Cárdenas, quien fue el maquinista del tren perteneciente a la empresa Inca Rail. Ministerio de Salud ha revelado que ha dispuesto más de 12 ambulancias al lugar para atender a todos los heridos.

Mincetur informa sobre lo sucedido

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) compartió un mensaje en sus redes sociales donde lamenta profundamente el accidente ocurrido esta tarde en la ruta ferroviaria hacia Machu Picchu (Cusco). Así mismo, señalaron que iniciaron el protocolo para salvaguardar a todas las personas.

"Ante los hechos, se ha activado la Red de Protección al Turista, poniendo en marcha los protocolos de atención y articulando acciones con el Gobierno Regional del Cusco, las Municipalidades de Urubamba, y de Ollantaytambo, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio del Ambiente - Perú, el Ministerio de Cultura del Perú, Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú y el Sernanp Oficial, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los turistas y garantizar una atención oportuna", expresó.

De esta manera, el accidente ferroviario ocurrido en la vía rumbo a Machu Picchu a poco tiempo de celebrar el año nuevo 2026 ha causado una gran conmoción en el país. Actualmente, la PNP y el Ministerio de Salud vienen apoyando a las más de 30 personas heridas que están en el lugar y lamentan el fallecimiento del maquinista.