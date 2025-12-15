RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Actualidad

¡CUIDADO!

Influenza A H3N2 en Perú: ¿qué es, cuáles son sus síntomas y medidas para prevenir la infección?

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó que ya existen dos casos confirmados de influenza A H3N2 en el país, se trata de dos menores de edad.

Influenza H3N2 llegó al Perú.
Influenza H3N2 llegó al Perú. (Andina)
Redacción Karibeña Por Redacción Karibeña |
15/12/2025

La alerta sanitaria por enfermedades respiratorias vuelve a tomar total relevancia en el país, luego de que el Ministerio de Salud confirmara la detección de dos casos de influenza A H3N2 en territorio nacional. Ante esta situación, la entidad informó que se han activado de inmediato los protocolos de vigilancia epidemiológica, diagnóstico y monitoreo, con el objetivo de prevenir una mayor propagación del virus.

De acuerdo con el reporte oficial, los casos corresponden a dos menores de edad diagnosticados en la ciudad de Lima tras someterse a las pruebas correspondientes. Uno de los pacientes es un niño de un año de edad, quien recibe atención médica en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, mientras que el segundo caso es un menor de ocho años, actualmente internado en el Hospital Hipólito Unanue.

¿Qué es la influenza A H3N2 y cuáles son sus síntomas?

El virus de la influenza A H3N2 pertenece a una familia de virus caracterizada por su capacidad de mutación constante, lo que facilita la aparición de nuevas variantes. En ese contexto, especialistas han identificado recientemente la denominada subvariante K, la cual podría encontrar a parte de la población sin defensas inmunológicas previas.

No obstante, hasta el momento no existe evidencia científica que indique que esta variante sea más grave que otras pertenecientes al mismo subtipo. En cuanto al cuadro clínico, los síntomas de la influenza A H3N2, incluida la variante K, no difieren significativamente de los presentados por otros tipos de gripe.

El infectólogo Óscar Malpartida, quien en declaraciones al medio 'Infobae' señaló que "la influenza o gripe es similar a un resfrío, pero con síntomas más intensos, como fiebre alta, malestar general, desgano y rinorrea abundante". Advirtió, además, que en algunos casos puede evolucionar hacia neumonía viral y complicaciones graves, especialmente en personas vulnerables.

Lo que más buscaron los peruanos este 2025 en Google: El presidente José Jerí, Papa Francisco y más
Lee también

Lo que más buscaron los peruanos este 2025 en Google: El presidente José Jerí, Papa Francisco y más

Minsa y las recomendaciones sobre influenza
Minsa y las recomendaciones sobre influenza

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los principales síntomas asociados a esta enfermedad son:

  • Fiebre
  • Tos seca
  • Dolores musculares
  • Escalofríos
  • Malestares gastrointestinales

Grupos de riesgo y medidas de prevención

Los menores, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes conforman los principales grupos de riesgo frente a la influenza A H3N2. En cuanto a su detección, Malpartida precisó que no es sencillo diferenciar este subtipo de otros virus respiratorios, por lo que el diagnóstico certero de la variante K requiere pruebas especializadas.

Ibai quedó fascinado con la comida callejera peruana y revela su favorito: "Una de las joyas del Perú
Lee también

Ibai quedó fascinado con la comida callejera peruana y revela su favorito: "Una de las joyas del Perú

El Minsa reiteró su recomendación de vacunarse contra la influenza, especialmente en niños menores de cinco años, adultos mayores de 60 y personas con comorbilidades. La vacunación puede realizarse de manera gratuita en los establecimientos de salud a nivel nacional, como una de las principales medidas para reducir el riesgo de contagio y complicaciones.

En resumen, la influenza A H3N2 es una infección viral respiratoria que requiere atención. Por ello, es fundamental que la población peruana refuerce las medidas preventivas como la vacunación y la higiene constante para protegerse y evitar la propagación del virus.

Temas relacionados Influenza Influenza A H3N2 Ministerio de Salud Minsa salud

Siga leyendo

Lo Más leído

¿Samahara podría ir a la cárcel por exponer video de Bryan? Abogada revela: "De 2 a 4 años de prisión"

Yarita Lizeth hace oficial su relación con el hijo de Dina Páucar y recibe su bendición: "Estamos felices"

Evelyn Vela lanzó dardo tras reconciliación entre Melissa Klug y Jesús Barco: "Él está enamorado, ella no sé"

Tula Rodríguez y su fuerte respuesta a los rumores sobre un romance con Pilar Arana: "La que es feliz"

Pamela López revela que Christian Cueva le escribió tras anunciar shows con Franco: "Me mandó un WhatsApp"

últimas noticias
Karibeña