Precio del DÓLAR HOY, lunes 15 de diciembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El mercado cambiario peruano arranca la semana sin mayores sobresaltos. El dólar continúa mostrando un comportamiento estable, una tendencia que ya se venía observando desde finales de noviembre y que se ha consolidado en los primeros días de diciembre, según registros oficiales.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este lunes 15 de diciembre, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que el precio del dólar se ubica en 3.363 soles para la compra y 3.373 soles para la venta, manteniéndose dentro de un rango similar al de jornadas anteriores.

Este escenario no es nuevo. En las últimas semanas, la moneda estadounidense ha tenido leves movimientos, pero sin cambios bruscos. Las variaciones han sido mínimas, de apenas algunos centavos, tanto al alza como a la baja, reflejando un mercado cambiario controlado.

Precio del dólar del 1 al 15 de diciembre. (SUNAT)

Desde la última semana de noviembre, el dólar ha oscilado en valores muy cercanos entre sí. Hubo días en los que la compra bajó ligeramente y otros en los que la venta subió unos puntos, pero sin romper la tendencia general de estabilidad.

Durante los primeros días de diciembre, incluso en jornadas consecutivas y fines de semana, el tipo de cambio se repitió prácticamente sin cambios. Esto ha generado una sensación de previsibilidad para quienes realizan operaciones en dólares.

Analistas señalan que este comportamiento responde a un equilibrio entre la oferta y demanda de la divisa. Además, la ausencia de noticias económicas de alto impacto ha evitado movimientos bruscos en el mercado local.

A nivel internacional, el dólar tampoco ha presentado fuertes presiones que impacten directamente en el tipo de cambio peruano. Esto ha permitido que el sol se mantenga firme frente a la moneda estadounidense.

Para los ciudadanos, esta estabilidad resulta favorable. Quienes reciben remesas, pagan deudas en dólares o realizan compras internacionales pueden planificar mejor sus gastos sin temor a cambios repentinos. En el caso de las empresas, especialmente las que importan o exportan, un dólar estable reduce la incertidumbre y facilita la toma de decisiones financieras a corto plazo.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este lunes 15 de diciembre de 2025 piensas comprar o vender dólares, es importante que verifiques el tipo de cambio antes de hacer cualquier transacción. Recuerda que el precio puede cambiar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía está estable, siempre es bueno estar bien informado para no perder dinero y aprovechar mejor tus recursos.

Además, es recomendable consultar páginas oficiales del Estado antes de hacer cualquier operación. Además de la SUNAT, hay otras fuentes confiables donde puedes verificar el tipo de cambio:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú continúa mostrando una tendencia estable, con variaciones mínimas y controladas. Todo indica que, de mantenerse este contexto, el tipo de cambio seguirá moviéndose dentro de rangos similares en los próximos días.