Precio del DÓLAR HOY, 13 de diciembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El dólar en el Perú ha iniciado con una leve alza del día anterior, reflejando aún una calma para todos aquellos que manejan la moneda estadounidense. El tipo de cambio para hoy sábado 13 de diciembre ya está disponible para las personas y empresas que están interesados en este cambio..

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar hoy se ubica en S/ 3.363 para la compra y S/ 3.373 para la venta, una ligera alza respecto a la jornada anterior, pero que mantiene la línea de equilibrio observada desde fines de noviembre.

Desde que terminó el mes de noviembre, el dólar viene sufriendo algunos cambios leves en el último mes del 2025. Por más que ha tenido una leve alza comparada al día anterior, se sigue manteniendo la estabilidad y es predecible para que no tenga mayores impactos.

Esta calma responde al control monetario del Banco Central de Reserva (BCR), que ha intervenido de forma oportuna cuando se han registrado leves fluctuaciones, evitando mayores impactos en el mercado.

La estabilidad política y el control de la inflación han reforzado la confianza en la economía peruana. Por ello, no se han tenido cambios bruscos en el tipo de cambio de dólar en relación con la moneda peruana, aún así se mantiene en constante monitoreo.

Tipo de cambio oficial

¿Dónde cambiar dólares?

Si este sábado 13 de diciembre de 2025 tienes pensado comprar o vender dólares, lo mejor es revisar primero el tipo de cambio antes de hacer cualquier trámite. Ojo, el precio no es el mismo en todos lados, ya que puede variar según el banco, la casa de cambio o la app que uses. Aunque la economía se mantiene estable, es importante estar atento para no perder plata y sacarle el mejor provecho a tu dinero.

Además, se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier operación. Aparte de la SUNAT, hay otras plataformas confiables donde puedes revisar el tipo de cambio actualizado:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En resumen, el dólar inició este sábado 13 de diciembre con una cotización de S/ 3.363 para la compra y S/ 3.373 para la venta, según la SUNAT. La divisa mantiene su tendencia estable, consolidando un escenario de tranquilidad cambiaria al cierre de la semana.