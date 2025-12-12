¡Tragedia en Ate! Payaso 'Tuki Tuki' pierde la vida tras ataque armado en falso show infantil

Rogers Gallegos Rodríguez, más conocido como el payaso 'Tuki Tuki', perdió la vida tras un ataque armado la noche del jueves 11 de diciembre mientras llegaba a un supuesto show en la zona de Gloria Grande 2, en Ate Vitarte. El ataque dejó además a dos integrantes de su elenco heridos.

El querido payaso Rogers Gallegos Rodríguez, conocido por todos como 'Tuki Tuki', murió tras un ataque a balazos la noche del jueves 11 de diciembre cuando llegaba a un supuesto show infantil en la zona de Gloria Grande 2, en Ate Vitarte. El ataque también dejó a dos de sus compañeros heridos.

El joven artista, de solo 28 años, había recibido una llamada de último minuto para animar una fiesta. Sin embargo, cuando llegó al lugar con su equipo, nadie salió a recibirlo. Mientras esperaban dentro de la miniván, dos sujetos en moto aparecieron y dispararon.

"Mi hijo fue a trabajar como siempre, pero lo llamaron para un show que resultó ser una trampa. Mientras hablaba por teléfono, la señora le dijo que estaba bañando a su hijita y que esperara. En ese momento pasó la moto y le dispararon. Ella le ha hecho la camita a mi hijo", contó entre lágrimas la madre del artista.

Testigos contaron que el ataque fue directo. Los sicarios dispararon varias veces contra la miniván donde se encontraba el payaso junto a su DJ y su camarógrafo, Moisés Bardales Gómez, de 22 años, quien terminó gravemente herido. En el lugar, la policía halló seis casquillos de bala. El coronel Víctor Revoredo, jefe de la División de Homicidios, confirmó que el crimen ya está bajo investigación.

"Se están realizando las diligencias después de un execrable hecho de sangre. No nos detengamos en especulaciones, hay que investigar este asesinato y hallar a los responsables", declaró.

La familia del artista señaló que ese mismo día era el cumpleaños de su hija menor, quien cumplía cinco años. Lamentablemente, la pequeña quedó huérfana el mismo día de su celebración.

Extorsiones y amenazas constantes

Los familiares de 'Tuki Tuki' revelaron que el joven ya había recibido amenazas desde hace más de dos años. En una ocasión, delincuentes dejaron una granada afuera de su casa, y hace cuatro meses balearon su vivienda después de que se negara a pagar S/50 mil que le exigían como "protección".

"Hace dos años a mi sobrino le habían puesto una granada en la puerta de su vivienda, por lo que mi sobrino viajó a Huacho por un mes para que se calmen las cosas y luego al regresarse ya le estaban pidiendo cupos", relató una tía del animador.

A pesar del miedo, Rogers decidió continuar trabajando. Su familia contó que amaba lo que hacía y no quería dejar de hacer reír a los niños.

'Tuki Tuki' era muy conocido por su alegría y dedicación. Empezó su carrera desde joven y se volvió popular por sus videos en redes sociales, donde se mostraba llegando puntual a sus shows y animando con entusiasmo a grandes y chicos.

En conclusión, el crimen de Rogers "Tuki Tuki" Gallegos ha causado consternación entre sus familiares, colegas y vecinos, quienes piden que se esclarezcan los hechos y se identifique a los responsables. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el móvil del crimen y las circunstancias del ataque.