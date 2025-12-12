Samantha Batallanos tras mención del presidente José Jerí: "Cuando me vea, se va a enamorar"

Samantha Batallanos reaccionó muy emocionada y entre risas luego de que el presidente José Jerí la mencionara en una entrevista y no descartara cenar con ella. La exreina de belleza confesó sentirse sorprendida y hasta soñadora con la posibilidad de conocerlo.

Samantha Batallanos se emociona tras mención de José Jerí

La modelo Samantha Batallanos se mostró más que sorprendida luego de que el presidente José Jerí la mencionara en una entrevista con Milagros Leiva, donde no descartó la posibilidad de cenar con ella. La exreina de belleza tomó con humor el comentario y bromeó sobre la idea de convertirse en la "primera dama" del país.

En una entrevista para "América Espectáculos", Samantha aseguró que no conoce al presidente. Sin embargo, señaló que cuando eso ocurra, la reacción será inolvidable.

"Oye, yo me quedé así, me quedé como (boquiabierta)... No podía creer que el presidente estaba hablando de mí. Te lo juro, yo no... ¿Esto está pasando?", dijo. "(¿Se han cruzado?) No, cuando me vea a mí va a ser guau. A Rosángela ya la conoce, ¿me entiendes? Entonces a mí no me conoce, se va a quedar así prendidamente enamorado. ¡Ay, me van a matar, oye!", comentó divertida.

La modelo tomó con humor las declaraciones y dijo que fue toda una sorpresa enterarse de lo que se habló en la entrevista y lo que habría dicho después. Samantha contó además que los productores del programa de Milagros Leiva la han contactado para invitarla a una entrevista.

"Fue muy gracioso. Nunca imaginé que La Leiva le iba a preguntar por eso. Y ahora justo me han escrito del programa, los productores, y me han dicho que el presidente habló súper lindo de mí. Cuando se acabó la entrevista dijo que yo era una mujer muy guapa e inteligente. Milagros Leiva me ha dicho que me quiere conocer y me quiere entrevistar también en su programa", reveló.

"Tengo que prepararme como primera dama"

Aunque todo parece una broma, la ex Miss Perú aseguró que aún no ha recibido ningún mensaje del entorno presidencial, y entre risas pidió dejar tranquilo al mandatario. Al consultarle si le parecía guapo el presidente José Jerí, Samantha no dudó en opinar con su estilo directo.

"(¿Nadie de Palacio o la gente de cercano al presidente se ha contactado contigo?) No, no, no, no, no. Ya hablando en serio, no. Pobre presidente, hoy cómo lo frío. Sí, ya hay que dejarlo de molestar un rato", dijo. "(¿Te parece guapo?) Puede mejorar, puede mejorar. Es joven, puede mejorar. Su look de presidente que chambea, con su jeansito, eso está chévere, me gusta", señaló.

Pero lo que más llamó la atención fue su comentario sobre la posibilidad de convertirse en primera dama, un sueño que dijo tomaría con glamour. La modelo también aprovechó para aclarar que no quiere hablar más de su expareja Álvaro Rod, quien acaba de iniciar una nueva etapa musical.

"Marilyn Monroe, seré la Marilyn Monroe del Perú de esta época, amiga. Me muero, me encanta", expresó entre risas para luego cantar un poco de "I Wanna Be Loved By You". "No, no, no, ya no me hablen nada, que yo no sé nada, yo ya estoy en presidentes, o sea, por favor, ya estoy en otro level. Tengo que prepararme como primera dama, ya no nada del pasado", comentó tajante sobre su ex.

En conclusión, Samantha Batallanos tomó con humor y picardía las declaraciones del presidente José Jerí, convirtiendo un comentario inesperado en una divertida anécdota mediática. La modelo dejó en claro que no conoce al mandatario, pero no perdió la oportunidad de bromear al respecto. Entre risas, aseguró que, si algún día llega a Palacio, será con estilo y mucha actitud de "primera dama".