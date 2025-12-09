Presidente José Jerí habló sobre Rosángela Espinoza y no descarta cena con Samantha Batallanos

El presidente de Perú, José Jerí, enfrentó por primera vez los rumores que lo vinculan con figuras del espectáculo. En una entrevista con Milagros Leiva, dijo que Rosángela Espinoza le sigue pareciendo "muy atractiva" y no descartó una cena con Samantha Batallanos.

Presidente José Jerí habla de Rosángela

Durante el pódcast "Siempre a las 8", Milagros Leiva le pidió al presidente que mencionara a la figura pública que considera más atractiva. La pregunta generó un evidente momento de incomodidad. Jerí respiró hondo, vaciló unos segundos y finalmente confirmó que mantiene la misma opinión que expresó años atrás en sus redes.

"En su momento lo he dicho. Hace un par de años a mí me parecía y me parece una mujer muy atractiva, Rosángela Espinoza", declaró el jefe de Estado, recordando el tuit que publicó después de conocerla personalmente en un evento.

Además, el presidente descartó haber mantenido una relación amorosa con la figura de 'Esto Es Guerra'. "Eso lo dije por el 2002 creo, cuando la conocí en persona en un evento. No, nada que ver (he tenido un romance con ella)", agregó. La periodista Milagros Leiva le consultó si ha tenido acercamiento ahora último con Rosángela Espinoza, sin embargo, el mandatario lo negó. "De ahí perdí contacto. No sé en qué estará", señaló.

El presidente detalló que su conocimiento sobre Espinoza proviene solo de lo que observa en los programas de televisión. "Sé de ella lo que veo en televisión", concluyó José Jerí, quien no pudo ocultar su sorpresa ante la pregunta sobre su vida personal.

No cierra la puerta a una cena con Samantha Batallanos

En otro momento del diálogo, Leiva mencionó a Samantha Batallanos, quien días atrás insinuó públicamente que no tendría problema en conocer al presidente. Ante la posibilidad de una cena, Jerí no descartó el encuentro, aunque admitió las limitaciones que le impone su cargo.

"Habría que ver las oportunidades en que se den las cosas y los momentos", expresó, dejando abierta la especulación mediática.

Cuando intentó explicar que su agenda está completamente saturada, la periodista lo interrumpió con una frase que desató risas en el estudio: "Usted es coqueto". Jerí respondió con una sonrisa y un breve "¿Le parece?", tomando la observación con humor.

Poco después, Batallanos reaccionó desde sus redes sociales con un mensaje que alimentó aún más la conversación pública: "Yo invito", escribió, en un tono pícaro que no pasó desapercibido.

Respuesta de Samantha Batallanos.

Las redes sociales se dividieron. Algunos usuarios criticaron la entrevista por centrarse en asuntos personales del mandatario. Otros celebraron el tono ligero del intercambio y destacaron que Jerí respondiera sin incomodidad a preguntas que suelen generar polémica.