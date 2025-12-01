Samantha Batallanos sorprende con peculiar comentario sobre el presidente José Jerí. "Lindo, me encanta"

Samantha Batallanos regresó al centro de la conversación mediática luego de una reciente entrevista en la que no dudó en opinar sobre el presidente José Jerí. La modelo, reconocida por su estilo frontal y respuestas sin filtros, generó revuelo al dejar entrever que el mandatario le resulta atractivo.

Samantha Batallanos habla sobre José Jerí

Durante una conversación con Samuel Suárez, creador de 'Instarándula', Samantha Batallanos sorprendió con comentarios halagadores hacia el presidente José Jerí. Todo empezó cuando Suárez le lanzó una pregunta frontal:

"¿Qué te parece?". Ella respondió sin titubeos: "Lindo, también me encanta".

Ante la curiosidad del periodista, quien buscó profundizar en lo que despertaba ese interés, Batallanos mantuvo la misma transparencia. Cuando le preguntaron "¿Qué te llama la atención?", ella contestó entre risas:

"Que es presidente, pues. Qué más. Si no fuera presidente, no lo hubiera visto nunca creo. Obvio. Es presidente joven".

El creador de Instarándula quiso explorar hasta dónde llegaba ese interés y planteó una situación hipotética: ¿tendría alguna posibilidad José Jerí después de dejar el cargo? La respuesta de Samantha no dejó espacio para dudas.

"No, ya no. El chiste es ahorita. Ya para qué cuando no sea presidente", afirmó, dejando claro que su atracción solo funciona dentro del contexto actual.

Estas declaraciones encendieron rápidamente las redes, donde muchos debatieron si se trataba de humor, coquetería o una muestra más del estilo desinhibido de la modelo.

La modelo revela incómodo episodio con Álvaro Rod

En paralelo a la polémica sobre el presidente, Samantha Batallanos volvió a generar titulares al contar una anécdota inesperada de su relación con Álvaro Rod. Según relató durante su participación en 'El Reventonazo', una simple solicitud desencadenó un momento emocional para el cantante.

Batallanos recordó que todo ocurrió cuando le pidió un shampoo costoso y notó que él tenía una reacción inusual. "Le decía por qué lloras. Luego me di cuenta que él no se sentía con la capacidad económica de estar conmigo, qué habrá sentido. Tiene mucha inseguridad, no sé", comentó al describir el episodio que, según su versión, revelaba las inseguridades del artista.

La modelo también aclaró que no exigía regalos caros, sino que solo expresaba sus preferencias. Pese a ello, consideró que Rod tuvo dificultades para manejar la situación y que la dinámica terminó afectando la relación.

"Creo que le falta madurar como hombre", señaló al referirse al voucher que el cantante mostró posteriormente a la prensa.

Samantha Batallanos vuelve a estar en boca de todos, tanto por sus inesperados elogios al presidente José Jerí como por los detalles que compartió sobre su expareja Álvaro Rod. Entre declaraciones espontáneas y revelaciones sobre situaciones personales, la modelo reafirma su estilo directo, capaz de encender el debate mediático en cuestión de minutos.