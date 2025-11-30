Samantha Batallanos expone a Álvaro Rod tras polémica por shampoo: "Se puso a llorar por qué no podía comprarme"

Álvaro Rod volvió al centro de la atención tras revelar detalles de su relación con Samantha Batallanos. Sus declaraciones generaron reacciones por la polémica del supuesto shampoo de 500 soles y las acusaciones de interés económico. Ante ello, la modelo decidió pronunciarse y explicar por qué terminó con el cantante.

Samantha Batallanos enfrenta la versión de Álvaro Rod

Durante una entrevista en 'Esta Noche', Samantha Batallanos decidió aclarar punto por punto lo ocurrido en su relación con Álvaro Rod. La modelo contó que la ruptura no se dio por un solo hecho, sino por una acumulación de situaciones que la llevaron a desgastar el vínculo. Uno de los episodios que más llamó la atención fue el del famoso shampoo, del cual ella misma dio su versión.

"Él me dijo que soy interesada, pero cómo serlo si cuando le pedí que me compre un shampoo no quiso. Encima se puso a llorar y yo no entendía por qué, ni siquiera me decía qué le pasaba", explicó la ex reina de belleza al referirse a lo que calificó como un momento incómodo e inesperado.

Batallanos aseguró que no busca una pareja que la mantenga, pero sí valora los detalles dentro de una relación sentimental. Además, sostuvo que el cantante arrastra inseguridades que, según ella, explican su comportamiento y sus recientes declaraciones públicas.

"Luego me di cuenta que él no se sentía con la capacidad económica de estar conmigo, qué habrá sentido. Tiene mucha inseguridad, no sé por qué. Yo le digo: soy una mujer autosuficiente, que resuelve, pero me encanta que si tengo una pareja, que me dé detalles, que me engría. Y él me dijo 'eso va a pasar'", manifestó.

Cuando la 'Chola Chabuca' le consultó por el voucher que Rod mostró para demostrar sus gastos, Samantha sostuvo que ese gesto lo describe más a él que a ella.

"Deja mucho que desear de él mismo. Se está exponiendo. Claramente le falta madurar como hombre y, bueno, tiene derecho a decir lo que siente y no me molesta", afirmó.

Por otro lado, la modelo también habló del final de la relación, que solo duró cuatro meses pero terminó desgastada por estos episodios.

"Solo hubo salidas en el tiempo de conquista donde él me decía: 'te voy a engreír, te voy a regalar'. Creo que fue un desgaste de la relación porque creía que tenía que invertir mucho en mí, que soy muy cara, que soy interesada, cuando yo no había dicho nada. Yo me quedé", sentenció.

Samantha aclara el viaje a Europa

En otro momento, Batallanos respondió a la versión de Álvaro Rod sobre el viaje que realizaron a Europa. El cantante aseguró que ella se habría invitado sola, algo que la modelo descartó rotundamente y calificó como un malentendido.

"Eso fue en una gira con Armonía. Lo fuimos conversando cuando le dieron la oportunidad, pero no me autoinvité sola. Creo que ahí está equivocado. Yo siempre dije: yo me pagué un pasaje y el otro... porque a él no le alcanza, no tiene plata. Por eso es que yo le dije: vamos a medias, la cosa es que estemos juntos", comentó.

Samantha insistió en que siempre mantuvo la independencia económica dentro de la relación y que jamás condicionó su compañía a que él asumiera gastos que no podía cubrir.

Con estas declaraciones, Samantha Batallanos busca cerrar la polémica que surgió después de que Álvaro Rod diera su versión a la prensa. La modelo asegura que la relación terminó por incompatibilidades emocionales y económicas, y recalca que no permitirá que se cuestione su integridad.