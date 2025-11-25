Janet Barboza responde a Álvaro Rod y vuelve a lanzar advertencia: "Te estás metiendo con la ex equivocada"

Álvaro Rod volvió al centro de la conversación luego de revelar detalles de su relación con Samantha Batallanos. Sus declaraciones provocaron una reacción inmediata de Janet Barboza, quien lanzó advertencias en vivo y generó una tensa respuesta del salsero. Sin embargo, el intercambio no quedó allí: la conductora volvió a arremeter con mayor fuerza.

Janet Barboza arremete tras réplica de Álvaro Rod

Luego de que Álvaro Rod utilizara sus redes sociales para pedirle a Janet Barboza que hablara "con pruebas", la conductora decidió contestar con firmeza en América Hoy. Según ella, su comentario inicial no buscaba atacarlo, sino advertirle sobre el riesgo de seguir mencionando a Samantha Batallanos.

Ethel Pozo respaldó a su compañera y recordó el contexto de aquella advertencia: "Cómo te vas a retirar de los escenarios cuando nos estás dando contenido. Janet no se fue contra Álvaro Rod, Janet le advirtió a Álvaro Rod que no siga hablando de Samantha porque sabe algo que lo dejaría mal parado, que mejor no siga hablando de ese tema", afirmó.

Barboza añadió que Samantha Batallanos se comunicó con ella el lunes anterior, aunque evitó revelar la conversación completa. Sí aseguró que la versión de la modelo incluiría información comprometedora.

"Me llamó el día de ayer y me comentó más cosas. Ahora yo les digo, ella va dar su descargo... Yo solo te pedí que recalcules porque te estás metiendo con la ex equivocada", señaló.

Asimismo, la presentadora también cuestionó el anuncio de retiro temporal que hizo Álvaro Rod en redes.

"Es la primera vez que hablamos de Álvaro Rod... usted cree que estamos perdiendo el tiempo hablando de Álvaro Rod si no tuviéramos algo más fuerte... él se está retirando de la música justo cuando empiezan a sacar notas", dijo entre críticas.

Además, adelantó que Batallanos aparecerá este sábado en 'El Reventonazo de la Chola', lo que incrementó la intriga entre el público.

"Ella me ha contado cosas que sí, dejarían a cualquier hombre bastante mal... Creo que si Samantha se lanza a comentar y dar detalles de pareja, a Álvaro no le va gustar", agregó.

¿Que dijo Álvaro Rod aJanet Barboza?

Álvaro Rod no dejó pasar los comentarios de Janet Barboza. A través de sus historias de Instagram, el cantante le envió un mensaje directo a la conductora, cuestionando la imparcialidad con la que abordó el tema.

"Señora Janet Barboza, cómo se nota lo poco imparcial que puede usted ser, deje la amistad de lado si se supone que está trabajando", expresó con evidente molestia.

El artista también le pidió a la presentadora mayor responsabilidad al lanzar advertencias sin pruebas concretas. Según él, no existe información real que pueda perjudicar su imagen porque, a lo largo de su relación con Samantha Batallanos, actuó con respeto.

"Hable usted con pruebas y más bien dele ese consejo a ella. CON PRUEBAS!!! No es la primera vez que usted señora habla de un tema sin estar bien informada. Siempre fui un caballero con ella, no hay absolutamente nada malo que pueda decir de mí, y eso me deja tranquilo. Seguramente MÁS MENTIRAS. Fin del tema", concluyó, mostrando su incomodidad por la situación.

Álvaro Rod arremete contra Janet Barboza.

Las tensiones entre Álvaro Rod, Janet Barboza y Samantha Batallanos siguen creciendo y abren un nuevo capítulo en una polémica que, al parecer, recién empieza. La expectativa ahora se centra en el descargo que Samantha ofrecerá en los próximos días, el cual podría darle un giro inesperado a esta historia que mantiene a la farándula pendiente.