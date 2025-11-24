Álvaro Rod estalla contra Samantha Batallanos: "Me pedía carteras de 7 mil soles y la copia de mi tarjeta"

El cantante Álvaro Rod decidió romper su silencio y responder con todo luego de que Samantha Batallanos lo acusara de "tacaño" por supuestamente negarse a comprarle un shampoo de 150 soles. Lejos de quedarse callado, el artista mostró vouchers, contó detalles de la relación y hasta la llamó "mitómana".

Álvaro Rod arremete contra Samantha Batallanos

La polémica entre Álvaro Rod y Samantha Batallanos sigue dando que hablar. Esta vez, el cantante decidió romper su silencio y aclarar, con pruebas en la mano, las acusaciones que la modelo lanzó en redes, donde aseguró que él no quiso comprarle un shampoo de 150 soles y lo llamó "tacaño". Álvaro no se guardó nada y la calificó incluso de "mitómana".

Según Samantha, el artista se habría negado a pagarle un producto de belleza, pero Álvaro salió al frente y contó que la historia fue muy diferente. En declaraciones para "América Hoy", el cantante fue directo.

"Creo que he sido caballero en todo momento al no decir nada, pero nunca he conocido una persona tan mitómana como ella. Creo que ya excedió los límites, creo que debería verse", expresó indignado.

Álvaro aclaró que el famoso shampoo no costaba 150 soles, sino cerca de 500, y para demostrarlo mostró el voucher de compra. También explicó que efectivamente lo adquirió la primera vez, pero cuando se lo volvieron a pedir ya no aceptó porque la relación estaba por terminar, por lo que consideró que en ese momento cada quien debía hacerse cargo de sus propios gastos.

Pero el cantante no se quedó solo en ese tema. También reveló detalles de su relación con Samantha que, según él, lo hicieron prender las alarmas desde muy temprano. Luego agregó que la modelo incluso le solicitó información delicada.

"A las dos semanas de estar juntos ya me empezó a hacer ruido algo... una persona con la que estás dos semanas y te empieza a pedir carteras de 7 mil soles, cosas carísimas. A mí me empezó a hacer ruido, que al mes me pida la copia de mi tarjeta de crédito, que me diga que su ex se la dio, que su ex le pagó todo a Infocorp", afirmó.

Álvaro también contó que llegó a pagar extensiones de cabello de miles de soles. Añadió que ese episodio fue uno de los que más le llamó la atención sobre cómo manejaban los detalles dentro de la relación.

"Que a las dos semanas te pague unas extensiones de casi 4 mil soles... si no le llamas un detalle a eso... realmente ella cree sus mentiras como si fueran verdad", señaló.

La llama "mitómana" y asegura "no soy cajero de nadie"

Sobre el viaje a Europa, el cantante aseguró que costearon las cosas muy distinto a como Samantha lo hizo creer, aclarando que él asumió la mayor parte del presupuesto. También insistió en que su ex cuenta no coincide con lo que realmente ocurrió durante ese viaje.

"Ella se pagó la ida porque se autoinvitó y me hizo pagarle la regresada. ¿Que fuimos a medias? No seas mitómana, de verdad. Yo pagué todo... la regresada y toda la estadía, que fue más de una semana allá ¿O quieres que te saque las facturas de todos los restaurantes caros que le pagué? Es una excelente actriz... deberías dedicarte a la actuación", afirmó.

Antes de cerrar el tema, Álvaro lanzó una advertencia directa. Le pidió que, si volvía a criticarlo, lo hiciera con pruebas reales y no con inventos. También señaló que, si fuera necesario, él podría mostrar todas las facturas para desmentir cualquier acusación. Finalmente, dejó claro que esa etapa ya quedó atrás para ambos y que cada uno debe seguir su camino. Dejó entrever que aún hay detalles que no piensa revelar.

"No creo que quieras que hable de por qué terminamos la relación. Voy a ser un caballero. (¿Sacó los pies del plato? No, no. No quiero ahondar en el tema porque creo que ella no va a querer eso... Yo busco un equipo en una chica, no ser cajero de nadie", sentenció.

En conclusión, las declaraciones de Álvaro Rod han encendido aún más la controversia con Samantha Batallanos, dejando dos versiones completamente opuestas sobre lo que ocurrió durante su relación. Mientras el cantante asegura tener pruebas que respaldan cada punto, la modelo mantiene su postura en redes.