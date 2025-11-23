Álvaro Rod llama mitómana a Samantha Batallanos y revela que le compró shampoo de S/500: "No te pases"

La tensión entre Samantha Batallanos y Álvaro Rod volvió a estallar después de que la modelo decidiera criticar nuevamente al cantante, a quien calificó de "tacaño" y "seudo galán" al recordar su fugaz relación de cinco meses. Sus declaraciones encendieron el debate en redes y no tardaron en generar una reacción directa por parte del salsero, quien decidió responder con la misma contundencia.

Álvaro Rod se defiende y acusa a Samantha de mentir

Álvaro Rod no tardó en pronunciarse tras escuchar las declaraciones de Samantha Batallanos. En recientes declaraciones, el artista decidió enfrentar las acusaciones de la modelo y dejó clara su incomodidad por lo que considera una manipulación de los hechos.

"Samantha, que te vaya bien, estudia actuación que lo haces increíble. Nunca había conocido a una persona tan mitómana como tú", expresó de forma contundente el cantante, antes de lanzar una advertencia directa: "No mientas tanto, ¿o quieres que enseñe todos los vouchers? ¡No te pases!"

El salsero también se refirió a uno de los puntos más comentados, el supuesto "tacañerío", y decidió respaldar su versión con pruebas. Mostró un voucher de 475 soles correspondiente a un champú que, según asegura, compró para la modelo.

"Me tomé el tiempo de buscar el voucher del champú, que dices que nunca te compré, que costó 150. No, costó casi 500 soles y sí te lo compré la primera vez", declaró. Luego explicó por qué no accedió cuando ella volvió a pedirle el mismo producto: "La segunda vez que me lo pediste no lo compré porque estábamos casi terminando. No te pases, cómpratelo tú".

Rod, además, recordó que se encuentra en proceso de alejarse temporalmente de los escenarios, aunque este episodio ha vuelto a colocarlo en el centro de la conversación pública.

Lo que dijo Samantha Batallanos de Álvaro Rod

Samantha Batallanos también dio su versión sobre lo ocurrido durante su romance durante una entrevista con Edson Dávila. Recordó el viaje a Europa que realizaron juntos, específicamente a París, y aclaró un punto que generó debate: quién pagó los pasajes.

"Es más, cuando fuimos a Europa, mi pasaje lo pagamos a medias", afirmó la modelo, contradiciendo la versión previa del artista, quien había dicho que le envió los boletos como sorpresa.

La modelo también comparó a Álvaro Rod con Jonathan Maicelo, otra de sus exparejas. "En cambio, Maicelo me llenaba de detalles, no sé si eran de canje o gastaba su plata, pero sus problemas eran otros", comentó, dejando entrever que el salsero no cumplía con expectativas similares.

Además, fue directa al afirmar que el romance no significó nada importante en su vida. "Pucha, mi relación con Álvaro duró como tres horas. No fue nada significativo, la verdad ha sido un grave error", dijo la integrante de El reventonazo de la Chola, dejando claro que no guarda buenos recuerdos de esa etapa.

En conclusión, la polémica entre Samantha Batallanos y Álvaro Rod sigue escalando y se perfila como uno de los enfrentamientos mediáticos más comentados de la farándula reciente. Mientras la modelo insiste en exponer aspectos personales del salsero, él responde con pruebas y duras acusaciones.