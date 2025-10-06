Álvaro Rod sorprende al anunciar su retiro de la música: "La vida hoy me lleva por un nuevo camino"

Álvaro Rod, uno de los artistas más destacados de la escena musical peruana, sorprendió a sus seguidores con un anuncio que marca un antes y un después en su carrera. El intérprete y compositor, conocido por su estilo romántico y su aporte a la salsa moderna, reveló que se despedirá de los escenarios luego de más de una década de éxitos y reconocimientos tanto en el Perú como a nivel internacional.

Mensaje de despedida de Álvaro Rod

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Álvaro Rod reveló que se retira de la música de manera definitiva, cerrando así una etapa de más de una década en la que se consolidó como uno de los exponentes más importantes del género. En su mensaje, el intérprete de "Vamos a escapar" expresó su profunda gratitud hacia sus fanáticos y explicó las razones de su decisión.

"Llevo un tiempo meditando esta decisión, y hoy se convierte en realidad: me retiro de los escenarios. Gracias por acompañarme, por cantar conmigo, por hacerme sentir tanto. La vida y el destino hoy me llevan por un nuevo camino, y los abrazo con gratitud por haber sido parte de este viaje." escribió el artista visiblemente conmovido.

El anuncio tomó por sorpresa a sus seguidores, pues llega en medio de grandes logros profesionales. Hace unos días, Álvaro Rod fue nominado a los Latin Grammy 2025 en la categoría Mejor Álbum de Merengue/Bachata. Además, su voz se escucha cada noche en millones de hogares peruanos gracias al tema principal de la exitosa telenovela "Eres mi Bien", transmitida por Latina.

Detalles de su última gira "Una última vez"

Como parte de su despedida, el artista ha preparado una gira nacional titulada "Una última vez", que recorrerá diversas ciudades del país durante los meses de octubre y noviembre de 2025. La gira culminará con un concierto final en Lima, programado para el viernes 21 de noviembre, en la discoteca Coco's de Lince donde compartirá escenario con reconocidos artistas y agrupaciones nacionales.

"Un viaje que llegará a su última parada el día 21 de noviembre, en el concierto de mi despedida. Será una noche para cerrar con el corazón todo lo vivido... y agradecerles, una vez más, por tanto amor", se lee al final de su post.

Con esto, Álvaro Rod reconfirma una gran carrera en los últimos años recibiendo múltiples reconocimientos, incluyendo los premios a Mejor artista de salsa, Mejor cantante nacional, Mejor compositor, Mejor canción inédita y Mejor canción romántica. Además, fue nominado a los Premios Heat en 2022 y 2024, dejando huella en escenarios internacionales y elevando el nombre del Perú en el panorama musical latino.

Con este anuncio, Álvaro Rod cierra un ciclo lleno de éxitos, emociones y aplausos, despidiéndose del público que lo acompañó desde sus inicios. "Una última vez" no será solo una gira ni un simple concierto, sino el broche de oro a una carrera que marcó a toda una generación de amantes de la música romántica y la salsa peruana.