EN VIVO Paro de transportistas: Largas colas, enfrentamientos y más de la protesta en Lima y Callao

La mañana de este lunes 6 de octubre comenzó con caos en las calles. Miles de limeños se quedaron varados esperando movilidad, los pasajes subieron hasta 8 soles y en algunos distritos hubo enfrentamientos entre policías y transportistas. El paro fue convocado tras la muerte de un chofer, acribillado por desconocidos, ocurrido el último fin de semana.

9:55

Transportistas bloquearon el kilómetro 22 de la avenida Túpac Amaru en señal de protesta. Denuncian ser víctimas constantes de extorsiones y amenazas mientras realizan su trabajo.

Transportistas bloquearon el kilómetro 22 de la avenida Túpac Amaru en protesta por las extorsiones de las que vienen siendo víctimas.



9:50

Los conductores de la Línea 73 (ETUPSA) llegaron hasta San Juan de Miraflores para sumarse al paro nacional de transportistas. Como parte de la protesta, vienen realizando una caravana en rechazo a las extorsiones, la inseguridad y la falta de medidas del Gobierno.

"Prefiero perder un día de trabajo a perder mi vida en el trabajo. Tenemos familias y estamos cansados de tanta extorsión. Tenemos que llegar a esto para que la presidenta haga algo", expresó uno de los choferes.

En San Juan de Miraflores, los conductores de la Línea 73 (ETUPSA) anunciaron su adhesión a la paralización nacional del transporte y efectuaron una caravana como forma de protesta contra las extorsiones, la inseguridad y la ausencia de acciones efectivas...

9:43

Por las manifestaciones registradas en varios puntos de Lima, cinco rutas alimentadoras del Metropolitano en Lima Norte fueron suspendidas temporalmente: Torre Blanca, Carabayllo, Naranjal, Bertello y La Ensenada. Las autoridades recomendaron a los usuarios tomar sus precauciones al desplazarse.

Debido a manifestaciones en distintas zonas de Lima, cinco rutas alimentadoras de Lima Norte del Metropolitano se encuentran suspendidas temporalmente: Torre Blanca, Carabayllo, Naranjal, Bertello y La Ensenada.



Pedimos a los usuarios tomar sus precauciones.

9:40

La presidenta Dina Boluarte se pronunció en vivo desde Chorrillos sobre el paro de transportistas y pidió evitar la violencia. Además, exhortó a la población a no abrir mensajes sospechosos de extorsión y reportarlos a la Policía para las investigaciones correspondientes.

"Un paro de 24 horas o de 48 horas, hermano transportista, no va a resolver el problema. Todos tenemos que sumar... La policía les va a respaldar, la presidenta está trabajando arduamente", señaló.

Dina Boluarte: Un paro de 24 horas, de 48 horas, hermano transportista, no va a resolver el problema. Todos tenemos que sumar



Encuentra más información en la WEB

9:34

El Ministerio del Interior informó que la Policía Nacional se mantiene desplegada en distintos puntos de Lima para garantizar el orden durante el paro de transportistas. Además, confirmó que la Dirincri continúa las investigaciones por la muerte del chofer Daniel Cedeño Alfonso.

9:17

En San Juan de Lurigancho, cerca del parque zonal, la Policía ha restringido el paso a decenas de buses. Dos patrulleros bloquean parcialmente la vía mientras los agentes intentan detener el desplazamiento de las unidades. Los transportistas dialogan con los efectivos en medio de la tensión.

Policía bloquea el paso de varios buses en SJL.

9:00

En Puente Piedra, manifestantes bloquean el paso de combis que intentan trasladar pasajeros en medio del paro de transportistas. Efectivos policiales se encuentran en la zona intentando liberar la vía y permitir el paso de los vehículos.

Manifestantes impiden el tránsito de combis que intentan trasladar personas en Puente Piedra, en medio del paro de transportistas



Encuentra más información en la WEB

8:57

Hace poco más de una hora, la Policía Nacional del Perú se pronunció sobre el paro de transportistas. Informó sobre incidentes en la avenida Túpac Amaru, en Carabayllo, donde se registró la quema de llantas y el bloqueo de la vía. Agentes policiales acudieron a la zona para restablecer el orden.

Se viene registrando la quema de llantas y el bloqueo de la vía en la av. Túpac Amaru, a la altura del paradero Punchauca, en Carabayllo. Nuestros efectivos policiales se encuentran en el lugar para restablecer el orden y garantizar la seguridad de las personas.

8:41

En Villa El Salvador, los buses de la línea 73 salieron en caravana sin recoger pasajeros como parte de la protesta. Los conductores realizan un "bocinazo" con las unidades vacías mientras se dirigen hacia el Centro de Lima para hacer sentir su reclamo.

Buses de la línea 73 salen en caravana, sin recoger pasajeros. (Latina Noticias)

8:33

En el Óvalo de Ventanilla, usuarios reportaron que los conductores de colectivos incrementaron sus tarifas ante la falta de buses por el paro de transportistas. Un recorrido que normalmente cuesta 3 soles hasta la avenida Faucett hoy se cobra entre 10 y 12 soles, según denunciaron varios pasajeros, quienes señalaron que se ven obligados a pagar esos montos para poder movilizarse.

En el Óvalo de Ventanilla, pasajeros denuncian que colectivos han elevado sus precios ante la falta de de unidades de transporte público.



8:24

El servicio del Metropolitano se restableció parcialmente luego del bloqueo registrado en la estación Universidad, aunque aún presenta demoras de unos 20 minutos. Según informó la entidad, los servicios alimentadores Bertello y Naranjal siguen suspendidos debido a la manifestación en el Óvalo Canta Callao.

🚨 #ATUInforma | El servicio del Metropolitano empieza a avanzar tras el bloqueo en la estación Universidad, con demoras de aproximadamente 20 minutos.

📢Solo los alimentadores Bertello y Naranjal continúan suspendidos por la manifestación en el Óvalo Canta Callao. pic.twitter.com/F8WYzLkp5n — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) October 6, 2025

8:23

El servicio del Metropolitano fue suspendido en las estaciones Universitaria, Los Incas y Chimpu Ocllo debido al bloqueo de buses en la estación Universidad. Además, las vías Mixta y Cosac también se encuentran obstruidas, por lo que se recomienda a los usuarios tomar sus precauciones antes de salir.

Se suspende el servicio del Metropolitano en las estaciones Universitaria, Los Incas y Chimpu Ocllo por bloqueo de buses en la estación Universidad.

Vías Mixta y Cosac también bloqueadas. Se recomienda a usuarios tomar sus precauciones.

Vías Mixta y Cosac también bloqueadas. Se recomienda a usuarios tomar sus precauciones. pic.twitter.com/TFuP6bG5FS — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) October 6, 2025

8:18

Manifestantes del paro de transportistas bloquearon el paso de otros vehículos. El bloqueo ocurrió cerca de la estación Bayóvar de La Línea 1 del Metro de Lima, en San Juan de Lurigancho.

Transportistas en paro impiden el paso de otras unidades, cerca de la estación Bayóvar en San Juan de Lurigancho



Encuentra más información en la WEB

8:07

Estación Chimpu Ocllo. Estación del Metropolitano fue bloqueada. Personas tomaron la vía y anunciaron que no van a salir de ahí. Buses tienen problemas para salir de su ruta, otros acompañan la protesta.

Protestan cerca a estación de Metropolitano. (Latina Noticias)

8:05

Caos desde temprano. Desde muy temprano, las calles de Lima lucen desbordadas. En distritos como San Juan de Lurigancho, Carabayllo, Villa El Salvador y Santa Anita, se registran caravanas de buses, quema de llantas y enfrentamientos con la Policía.

Pasajeros varados y precios al alza. Los paraderos están llenos de gente esperando movilidad. Muchos limeños se vieron obligados a pagar más de lo habitual en colectivos o taxis informales.

En algunos puntos del cono norte, los colectivos están cobrando hasta 8 soles por persona. Ante el caos, la Policía desplegó buses gratuitos para apoyar con el traslado de pasajeros.

Gobierno activa medidas. El Ministerio de Trabajo otorgó dos horas de tolerancia para los trabajadores que lleguen tarde y pidió activar el teletrabajo. Además, la Dirección Regional de Educación confirmó que las clases serán virtuales este lunes por seguridad. Por su parte, la ATU garantizó que el Metropolitano, los corredores complementarios y el Metro de Lima funcionan con normalidad.

¿Qué desencadenó el paro de transportistas de hoy?

El gremio de transportistas inició este lunes un paro total en Lima tras la muerte de un chofer en San Juan de Miraflores. La medida, que durará al menos 24 horas, afecta la movilidad de miles de usuarios en la capital.

El director de la Cámara Internacional del Transporte (CIT), Martín Ojeda, explicó que la protesta consiste en un "apagado de motores", con las unidades detenidas en señal de duelo. Ojeda advirtió que, si se registra otro ataque durante la jornada, el paro se extenderá hasta el martes 7 de octubre.

"No vamos a salir a trabajar", señaló, precisando que no buscan generar disturbios, sino exigir seguridad para choferes y pasajeros.

Cabe señalar que la noche del domingo, otro chofer fue baleado en San Juan de Lurigancho. Guillermo Álvarez Valverde, conductor de la empresa Santa Catalina, fue atacado por un falso pasajero y quedó grave con dos balas en el cuerpo. La empresa también se sumó al paro de este lunes.

Nota en desarrollo...