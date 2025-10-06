¡Indignante! Policía rompe espejo de transportista en paro y lo agrede: "Me denuncian, no tengo miedo"

Un hecho de abuso policial ha causado enorme molestia durante el paro de transportistas que se realiza en Lima. En San Juan de Lurigancho, un oficial de la Policía Nacional, identificado solo con el apellido Miranda, fue grabado mientras rompía el espejo retrovisor de una cúster y luego agredía físicamente al chofer que participaba en la protesta.

Policía rompe espejo y agrede a chofer en paro de transportistas

El video que encendió la polémica. El incidente de aparente abuso policial en SJL fue grabado por los mismos transportistas y difundido en redes sociales, donde rápidamente se viralizó. En las imágenes se observa al policía acercarse a una unidad de la empresa Huascar S.A., estacionada en plena vía, y preguntar con tono desafiante.

"¿De quién es la combi? ¿De quién es la cúster?", cuestiona el agente mientras golpeaba la puerta del vehículo y luego la luna para terminar rompiéndola. "¿Por qué estás rompiendo?", le reclama un transportista.

#URGENTE Policía rompe luna de cúster de la empresa Huascar S.A. en SJL: pic.twitter.com/YVcWPH7N96 — Roger García (@RogerAderly) October 6, 2025

Sin esperar respuesta, el efectivo se acerca al espejo retrovisor y lo rompe de varios golpes, lo que provocó la reacción del chofer, quien le reclamó por el daño. Sin embargo, el efectivo respondió con prepotencia.

"¿Me has visto rompiendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a estar interfiriendo aquí?", señaló el policía desafiante.

El chofer, sorprendido, intentó mantener la calma, pero el policía lo tomó del cuello de la casaca y lo empujó violentamente hacia la puerta del bus. Todo esto sucedió frente a varios testigos y otros agentes de la Comisaría Santa Elizabeth, que observaron sin intervenir.

"Me denuncian, no tengo miedo"

La agresión generó indignación entre los presentes. Una señora incluso se acercó al policía para pedirle que soltara al conductor. Pese a los reclamos, el oficial continuó actuando con violencia y desafiante. En otro video, se escucha claramente cuando grita:

"¿Cuál es tu carro? Desaparece de acá (...) Me denuncian, no tengo miedo", expresó generando la indignación en redes.

2da parte: Policía señala su nombre y dice "me denuncian, no tengo miedo". https://t.co/cOnS0vflVe pic.twitter.com/XQ4kBMDmYe — Roger García (@RogerAderly) October 6, 2025

El chofer, ya visiblemente afectado, terminó accediendo a mover su unidad para evitar más agresiones. Los manifestantes aseguraron que el hombre solo pedía más seguridad para los transportistas, quienes denuncian constantes amenazas y extorsiones.

El paro que paralizó Lima

El enfrentamiento ocurrió durante el paro nacional de transportistas, convocado este lunes 6 de octubre. Desde muy temprano, varios puntos de la ciudad quedaron bloqueados, con largas colas, quema de llantas y pasajeros varados que intentaban llegar a sus destinos.

Los transportistas exigieron mayor seguridad ante los recientes casos de asesinatos y cobro de cupos. "La Policía no está presente cuando nos matan", dijo uno de los manifestantes indignado por la situación.

Mientras tanto, el video del mayor Miranda se ha compartido miles de veces en redes sociales, con pedidos de sanción inmediata por abuso de autoridad. Hasta el cierre de esta nota, el Ministerio del Interior no se ha pronunciado oficialmente sobre el caso.

En conclusión, el accionar del efectivo policial durante el paro de transportistas ha desatado una ola de indignación y cuestionamientos hacia la Policía Nacional. El video, que muestra al agente rompiendo el espejo de una cúster y agrediendo al chofer, reabre el debate sobre el uso excesivo de la fuerza en protestas ciudadanas.