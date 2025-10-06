Paro de transportistas en Lima y Callao: Bloqueos, enfrentamientos, pasajeros varados y más

El lunes 6 de octubre Lima amaneció en medio del caos. Desde muy temprano, miles de personas quedaron varadas por la paralización del transporte público, mientras los pasajes en colectivos se disparaban hasta los 8 soles. En varios distritos se registraron bloqueos, quema de llantas y enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes.

El paro fue convocado tras la muerte de un chofer, acribillado por desconocidos, ocurrido el último fin de semana. Este hecho que desató la indignación del gremio y un reclamo masivo por mayor seguridad en las calles.

Así se desarrolló el paro de transportistas en Lima y Callao

15:20

Bloqueos y protestas mantienen paralizado el tránsito en San Martín de Porres. Un grupo de transportistas acata el paro, generando cortes en la Panamericana Norte y la avenida Alfredo Mendiola, donde varios vehículos han sido obligados a retroceder.

14:55

En diálogo con Exitosa, Miguel Ángel Palomino, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas del Perú, anunció nuevas exigencias del gremio. Entre ellas, la renuncia de varios ministros, de los miembros de la Junta Nacional de Justicia y la reposición de Delia Muñoz como fiscal de la Nación.

14:52

En el marco del paro de transportistas, el Ministerio del Interior recordó a la ciudadanía que está prohibido bloquear vías, impedir el libre tránsito o ejercer actos de violencia, ya que perjudican a quienes necesitan desplazarse. Además, reiteró que la Policía continúa desplegada para garantizar la seguridad.

En el marco del paro de transportes, recordamos a la ciudadanía que no se deben bloquear las vías, obstaculizar el libre tránsito, ni ejercer la violencia, ya que se afecta a quienes desean movilizarse con normalidad.



14:30

Las rutas Naranjal y Bertello ya retomaron su servicio habitual. Por otro lado, Ensenada, Trapiche y Puente Piedra continúan suspendidas de manera temporal.

14:00

El Ministerio del Interior informó que agentes de la Policía capturaron en San Juan de Lurigancho a dos sujetos que planeaban un atentado contra transportistas. Se les halló una réplica de granada y una nota extorsiva. La entidad pidió que el "apagado de motores" no derive en actos de violencia.

Tras una rápida reacción en #SJL, agentes de la @PoliciaPeru capturaron a 2 sujetos que planeaban un atentado contra transportistas. Cayeron con una réplica de granada y una nota extorsiva.



13:55

En San Juan de Lurigancho, tras más de dos horas de bloqueo, más de 40 unidades de las empresas Santa Catalina y E10 comenzaron a retirarse luego de que la Policía les impidiera llegar al Congreso de la República. Con su salida, los agentes iniciaron la reapertura del tránsito en la zona.

13:22

De acuerdo con el anunciado "apagón de motores" por el paro de transportistas, se registra fuerte congestión vehicular en varios puntos de Lima. Los buses detenidos bloquean el tránsito, especialmente en San Juan de Lurigancho, la avenida Próceres, el óvalo Hábich y la Panamericana Norte.

13:00

El Metropolitano informó que las rutas alimentadoras Torre Blanca y Carabayllo retomaron su servicio normal, mientras que Naranjal, Bertello, Ensenada, Trapiche y Puente Piedra siguen suspendidas por las manifestaciones.

En tanto, los buses del corredor Morado registran demoras en ambos sentidos por bloqueos en avenidas principales de San Juan de Lurigancho. Las autoridades pidieron a los usuarios tomar sus precauciones al movilizarse.

12:43

De forma inesperada, los conductores del óvalo Habich iniciaron una movilización a pie. Decidieron dejar sus más de 60 vehículos luego de que la Policía les impidiera avanzar. Los choferes se han organizado para realizar una marcha pacífica por la inseguridad en Lima.

12:19

En el óvalo Habich, los transportistas continúan en protesta, algunos portando banderas e imágenes de sus compañeros. Los buses permanecen detenidos por más de dos horas y los conductores aseguran que no saben si podrán avanzar hacia el Congreso, pero tampoco están dispuestos a dejar sus unidades.

12:09

En el puente Atocongo, donde las líneas 23 y 73 mantenían bloqueada la vía, la situación ya fue controlada. La Policía intervino y logró despejar uno de los carriles, permitiendo el paso de los vehículos. Los transportistas tuvieron el apoyo de transeúntes y pasajeros. Hacia el mediodía, el tránsito se ha normalizado parcialmente, aunque persiste la demora y la ausencia de buses de transporte público.

11:45

La empresa de transportes Macchu Picchu se sumó al paro de transportistas. En Los Olivos, sus unidades permanecen detenidas y bloquean una de las vías que conecta con la avenida Las Palmeras. Con esta, ya serían 11 las empresas formales que participan en la paralización de 24 horas, exigiendo al Gobierno medidas firmes contra el cobro de cupos y las extorsiones que han cobrado varias vidas.

#LoÚltimo



La empresa de transportes Marchu Picchu se unió al paro de transportistas



11:28

En San Juan de Lurigancho, un efectivo policial rompió la luna de una cúster perteneciente a la empresa Huáscar S.A. El hecho fue registrado en video y difundido por Roger García alrededor de las 8:20 de la mañana.

11:18

El Metropolitano informó que opera con normalidad en todas sus estaciones y rutas troncales, garantizando el traslado de usuarios en Lima y Callao. Sin embargo, en redes sociales se reportan demoras de hasta 30 minutos en algunas estaciones. La entidad pidió a los pasajeros mantenerse informados a través de sus canales oficiales.

#ATUInforma | El Metropolitano opera con normalidad a lo largo de todas sus estaciones y rutas troncales, garantizando el traslado de los usuarios en Lima y Callao.



10:59

En el marco del paro de transportistas, el ministro del Interior, Carlos Malaver, indicó que cerca del 30% y 35% del sistema de transporte de Lima está compuesto por la Línea 1 del Metro, el Metropolitano y los corredores complementarios. Afirmó que estos servicios continúan operando con normalidad.

#EnVivo



Carlos Malaver, ministro del Interior: Cerca del 30% - 35% del sistema de transporte está constituido por la Línea 1 del Metro, el Metropolitano y los corredores, están actuando con normalidad



10:57

Los buses del Corredor Azul (303) recortaron su ruta y solo llegan hasta la avenida Prolongación Tacna con Samuel Alcázar, desde donde retornan hacia Miraflores. El ingreso al túnel Santa Rosa sigue bloqueado por manifestantes.

#ATUInforma | Los buses del corredor Azul (303) realizan recorte de ruta, llegando solo hasta la avenida Prolongación Tacna con Samuel Alcázar, para luego retornar hacia Miraflores.



10:48

En diálogo con Exitosa, el director de la Cámara Internacional de Transporte, Martín Ojeda, advirtió que el paro de transportistas podría continuar en los próximos días. Señaló que la medida dependerá de cómo avance la situación en Lima.

"Se ha indicado que si hay un muerto más, se para otra vez. (O sea esto puede ser indefinido, porque lamentablemente se matan transportistas cada día) Entonces lamentable se tendrá que hacer", afirmó.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el director de la Cámara Internacional de Transporte, Martín Ojeda, no descartó que el paro de transportistas continúe en los próximos días. "Si hay un muerto más, se para otra vez", aseguró.



📻 95.5 FM

10:30

En el puente Atocongo se encuentran varios buses de las líneas 23 y 73. Los de la 73 que venían de SJM, ingresaron a la vía Evitamiento, llegaron al puente Benavides y regresaron a Atocongo. Uno de los choferes denunció que la Policía los bloqueó para impedir que lleguen al Congreso, pero aseguró que continuarán con la protesta.

10:13

En San Martín de Porres, la Policía intervino varios buses cerca a Caquetá. Los agentes subieron a las unidades, pero ante los reclamos de los manifestantes terminaron retirándose. Un chofer denunció que intentaron impedir que lleguen al Congreso y buscaban que retomen su ruta. El acceso a Lima por el óvalo Habich sigue bloqueado y con presencia policial.

9:55

Transportistas bloquearon el kilómetro 22 de la avenida Túpac Amaru en señal de protesta. Denuncian ser víctimas constantes de extorsiones y amenazas mientras realizan su trabajo.

9:50

Los conductores de la Línea 73 (ETUPSA) llegaron hasta San Juan de Miraflores para sumarse al paro nacional de transportistas. Como parte de la protesta, vienen realizando una caravana en rechazo a las extorsiones, la inseguridad y la falta de medidas del Gobierno.

"Prefiero perder un día de trabajo a perder mi vida en el trabajo. Tenemos familias y estamos cansados de tanta extorsión. Tenemos que llegar a esto para que la presidenta haga algo", expresó uno de los choferes.

9:43

Por las manifestaciones registradas en varios puntos de Lima, cinco rutas alimentadoras del Metropolitano en Lima Norte fueron suspendidas temporalmente: Torre Blanca, Carabayllo, Naranjal, Bertello y La Ensenada. Las autoridades recomendaron a los usuarios tomar sus precauciones al desplazarse.

🚨 #ATUInforma | Debido a manifestaciones en distintas zonas de Lima, cinco rutas alimentadoras de Lima Norte del Metropolitano se encuentran suspendidas temporalmente: Torre Blanca, Carabayllo, Naranjal, Bertello y La Ensenada.



9:40

La presidenta Dina Boluarte se pronunció en vivo desde Chorrillos sobre el paro de transportistas y pidió evitar la violencia. Además, exhortó a la población a no abrir mensajes sospechosos de extorsión y reportarlos a la Policía para las investigaciones correspondientes.

"Un paro de 24 horas o de 48 horas, hermano transportista, no va a resolver el problema. Todos tenemos que sumar... La policía les va a respaldar, la presidenta está trabajando arduamente", señaló.

#EnVivo



Dina Boluarte: Un paro de 24 horas, de 48 horas, hermano transportista, no va a resolver el problema. Todos tenemos que sumar



9:34

El Ministerio del Interior informó que la Policía Nacional se mantiene desplegada en distintos puntos de Lima para garantizar el orden durante el paro de transportistas. Además, confirmó que la Dirincri continúa las investigaciones por la muerte del chofer Daniel Cedeño Alfonso.

9:17

En San Juan de Lurigancho, cerca del parque zonal, la Policía ha restringido el paso a decenas de buses. Dos patrulleros bloquean parcialmente la vía mientras los agentes intentan detener el desplazamiento de las unidades. Los transportistas dialogan con los efectivos en medio de la tensión.

Policía bloquea el paso de varios buses en SJL. (Latina Noticias)

9:00

En Puente Piedra, manifestantes bloquean el paso de combis que intentan trasladar pasajeros en medio del paro de transportistas. Efectivos policiales se encuentran en la zona intentando liberar la vía y permitir el paso de los vehículos.

8:57

Hace poco más de una hora, la Policía Nacional del Perú se pronunció sobre el paro de transportistas. Informó sobre incidentes en la avenida Túpac Amaru, en Carabayllo, donde se registró la quema de llantas y el bloqueo de la vía. Agentes policiales acudieron a la zona para restablecer el orden.

8:41

En Villa El Salvador, los buses de la línea 73 salieron en caravana sin recoger pasajeros como parte de la protesta. Los conductores realizan un "bocinazo" con las unidades vacías mientras se dirigen hacia el Centro de Lima para hacer sentir su reclamo.

8:33

En el Óvalo de Ventanilla, usuarios reportaron que los conductores de colectivos incrementaron sus tarifas ante la falta de buses por el paro de transportistas. Un recorrido que normalmente cuesta 3 soles hasta la avenida Faucett hoy se cobra entre 10 y 12 soles, según denunciaron varios pasajeros, quienes señalaron que se ven obligados a pagar esos montos para poder movilizarse.

8:24

El servicio del Metropolitano se restableció parcialmente luego del bloqueo registrado en la estación Universidad, aunque aún presenta demoras de unos 20 minutos. Según informó la entidad, los servicios alimentadores Bertello y Naranjal siguen suspendidos debido a la manifestación en el Óvalo Canta Callao.

🚨 #ATUInforma | El servicio del Metropolitano empieza a avanzar tras el bloqueo en la estación Universidad, con demoras de aproximadamente 20 minutos.

8:23

El servicio del Metropolitano fue suspendido en las estaciones Universitaria, Los Incas y Chimpu Ocllo debido al bloqueo de buses en la estación Universidad. Además, las vías Mixta y Cosac también se encuentran obstruidas, por lo que se recomienda a los usuarios tomar sus precauciones antes de salir.

🚨 #ATUInforma | Se suspende el servicio del Metropolitano en las estaciones Universitaria, Los Incas y Chimpu Ocllo por bloqueo de buses en la estación Universidad.

8:18

Manifestantes del paro de transportistas bloquearon el paso de otros vehículos. El bloqueo ocurrió cerca de la estación Bayóvar de La Línea 1 del Metro de Lima, en San Juan de Lurigancho.

8:07

Estación Chimpu Ocllo. Estación del Metropolitano fue bloqueada. Personas tomaron la vía y anunciaron que no van a salir de ahí. Buses tienen problemas para salir de su ruta, otros acompañan la protesta.

8:05

Caos desde temprano. Desde muy temprano, las calles de Lima lucen desbordadas. En distritos como San Juan de Lurigancho, Carabayllo, Villa El Salvador y Santa Anita, se registran caravanas de buses, quema de llantas y enfrentamientos con la Policía.

Pasajeros varados y precios al alza. Los paraderos están llenos de gente esperando movilidad. Muchos limeños se vieron obligados a pagar más de lo habitual en colectivos o taxis informales.

En algunos puntos del cono norte, los colectivos están cobrando hasta 8 soles por persona. Ante el caos, la Policía desplegó buses gratuitos para apoyar con el traslado de pasajeros.

Gobierno activa medidas. El Ministerio de Trabajo otorgó dos horas de tolerancia para los trabajadores que lleguen tarde y pidió activar el teletrabajo. Además, la Dirección Regional de Educación confirmó que las clases serán virtuales este lunes por seguridad. Por su parte, la ATU garantizó que el Metropolitano, los corredores complementarios y el Metro de Lima funcionan con normalidad.

¿Qué desencadenó el paro de transportistas de hoy?

El gremio de transportistas inició este lunes un paro total en Lima tras la muerte de un chofer en San Juan de Miraflores. La medida, que durará al menos 24 horas, afecta la movilidad de miles de usuarios en la capital.

El director de la Cámara Internacional del Transporte (CIT), Martín Ojeda, explicó que la protesta consiste en un "apagado de motores", con las unidades detenidas en señal de duelo. Ojeda advirtió que, si se registra otro ataque durante la jornada, el paro se extenderá hasta el martes 7 de octubre.

"No vamos a salir a trabajar", señaló, precisando que no buscan generar disturbios, sino exigir seguridad para choferes y pasajeros.

Cabe señalar que la noche del domingo, otro chofer fue baleado en San Juan de Lurigancho. Guillermo Álvarez Valverde, conductor de la empresa Santa Catalina, fue atacado por un falso pasajero y quedó grave con dos balas en el cuerpo. La empresa también se sumó al paro de este lunes.

En conclusión, el paro de transportistas paralizó Lima y evidenció la crisis del sector. Entre bloqueos, alzas de pasajes y reclamos por inseguridad, los choferes exigieron medidas urgentes al Gobierno. Mientras tanto, la ciudad vivió una jornada de caos e incertidumbre que podría repetirse si no se atienden sus demandas.