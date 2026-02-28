¡Polémica en "Yo Soy"! Imitadores de Jowell & Randy habrían sido separados tras presunta pelea

El reality de imitación "Yo Soy" vuelve a estar en el ojo de la polémica, pero esta vez no por sus presentaciones musicales, sino por una fuerte pelea que habría ocurrido dentro de las instalaciones de Latina. Los imitadores del dúo Jowell & Randy habrían protagonizado una tensa discusión que incluso casi termina en agresión física, lo que habría llevado a la producción a tomar una drástica decisión.

¿Por qué "Yo Soy" habría apartado a imitadores de Jowell & Randy?

El reality "Yo Soy" atraviesa una fuerte polémica interna. Los imitadores del dúo Jowell & Randy habrían protagonizado un tenso altercado dentro de las instalaciones de Latina, lo que habría generado que la producción tome una decisión drástica con su continuidad en el programa.

Según diversas versiones que circularon en redes sociales y en transmisiones en vivo, el conflicto entre ambos participantes no habría sido repentino. La relación entre los imitadores ya venía desgastada desde días atrás debido a reclamos por errores en sus presentaciones y problemas de comunicación.

El escándalo empezó a tomar fuerza cuando un creador de contenido reveló detalles de lo que habría ocurrido tras bambalinas. De acuerdo con su versión, las discusiones se fueron acumulando hasta generar un ambiente tenso entre ambos concursantes dentro del reality. En ese contexto, se difundió un testimonio que explicaría el origen del conflicto.

"Según los mismos imitadores de Jowell & Randy fueron expectorados del programa. (...) Según lo que pude escuchar en el live del imitador de Randy, este le mintió al imitador de Jowell. Luego el imitador de Jowell estuvo hostigándolo por haber cometido varios errores en todas sus presentaciones", se mencionó.

La situación habría escalado con el paso de los días, especialmente luego de que ambos continuaran en competencia. La tensión llegó a su punto máximo tras una fuerte discusión dentro del canal que casi termina en agresión física.

"Todo explotó ayer cuando el imitador de Jowell quiso pegarle dentro del canal, algo que Latina no iba a tolerar. Decidieron ponerlos patitas a la calle", detallaron sobre el incidente que encendió la polémica.

El live del imitador de Randy y el comentario de Ricardo Morán

Tras conocerse estos rumores, las redes sociales estallaron con comentarios de fans que seguían de cerca a la dupla, ya que muchos los consideraban una de las más llamativas del concurso. Incluso se mencionó que la tensión entre ambos ya se notaba en sus últimas presentaciones, donde la conexión en el escenario no era la misma de antes.

La polémica creció aún más cuando el imitador de Randy fue consultado en una transmisión en vivo sobre su continuidad en el programa y señaló que su salida era "oficial". Su respuesta fue breve pero contundente.

"Nos botan de Latina porque él me quiso agredir, cuando pudimos afuera en la calle. Nos han botado de Latina por él", mencionó llorando, dejando entrever que su salida del reality sería definitiva, alimentando aún más la incertidumbre entre los seguidores del espacio de Latina.

Por su parte, el jurado y la producción aún no han dado una explicación completa sobre lo ocurrido. Ricardo Morán respondió a un seguidor en redes sociales con un mensaje que aumentó la expectativa del público.

El sábado contaremos todo. https://t.co/RZQOurRDSX — Ricardo Morán - 👨‍👧‍👦🐕 (@RicardoMoran) February 27, 2026

"El sábado contaremos todo", escribió Morán en su cuenta de X, generando más intriga sobre lo que realmente pasó tras bambalinas.

En conclusión, el escándalo ha puesto nuevamente a "Yo Soy" en el centro de la conversación en redes, donde muchos esperan una versión oficial. Por ahora, lo único claro es que la supuesta pelea interna habría cambiado por completo el destino de los imitadores de Jowell & Randy dentro del programa.