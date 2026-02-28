Paul Michael es el nuevo integrante de Combinación de la Habana: "Vamos por la revancha"

La orquesta Combinación de la Habana sorprendió a sus seguidores al presentar oficialmente a Paul Michael como su nuevo integrante. El cantante aparece como una de la voces principales en el videoclip de "Perdóname", marcando así su regreso a la agrupación salsera en una etapa que ya genera expectativa entre los fans.

Combinación de la Habana anuncia regreso de Paul Michael con video

La llegada de Paul Michael a Combinación de la Habana no fue silenciosa. La misma orquesta compartió el lanzamiento del videoclip donde él canta como una de la voces principales, emocionando a sus seguidores y al público salsero que sigue cada movimiento de la agrupación.

"La espera terminó. Conoce al nuevo integrante en el videoclip oficial de PERDÓNAME. Corre a YouTube y míralo completo", escribieron en sus redes, confirmando así su ingreso de manera oficial.

Horas después, la agrupación presentó oficialmente a Paul en un post. Su mensaje directo que dejó en claro que la orquesta apuesta por una renovación musical con su presencia.

"BIENVENIDO, PAUL MICHAEL. La Combi se renueva y la delantera se enciende. Prepárense... porque esto recién comienza", se lee en la publicación que rápidamente generó reacciones.

Un regreso con historia y ganas de revancha musical

Este retorno tiene un significado especial, ya que Paul Michael ya había sido parte de Combinación de la Habana años atrás. Por eso, su vuelta ha sido vista por muchos seguidores como una segunda oportunidad en su carrera dentro de la salsa. El propio cantante dejó ver su emoción tras ser presentado oficialmente como integrante de la agrupación.

"VAMOS POR LA REVANCHAAAA. LA COMBIIIIII", comentó, mostrando su entusiasmo por esta nueva etapa musical.

Paul Michael celebra ingresar a Combinación de la Habana. (Captura de pantalla)

Además, el tema elegido para su regreso no es cualquiera. "Perdóname" es una canción conocida de La Factoría que ahora llega en versión salsa. Esto le permite al artista mostrar su estilo vocal dentro del género y conectar con el público que disfruta de la música bailable y romántica.

Cabe señalar que cuando estuvo previamente en la orquesta Combinación de la Habana fue cuando conoció a Pamela López, su actual pareja. Esto hace que su regreso también genere comentarios en la farándula, ya que mezcla música y vida personal.

En conclusión, el regreso de Paul Michael a Combinación de la Habana marca una nueva etapa tanto para el cantante como para la orquesta. Con su presencia como una de las voces principales del videoclip de "Perdóname", la agrupación apuesta por renovarse y seguir vigente en la escena salsera, mientras él deja claro que vuelve con fuerza, motivación y ganas de demostrar su talento.