Valentino Palacios reveló que llegó acuerdo con joven que lo acusó de agresión: "Paren con el hate"

Tras semanas de controversia, el tiktoker Valentino Palacios anunció que pone punto final a las declaraciones públicas sobre el altercado que protagonizó con Zamira Grados la madrugada del 14 de febrero, en los exteriores de una discoteca en Ventanilla. El creador de contenido afirmó que ambos conversaron, se ofrecieron disculpas.

Valentino Palacios anuncia reconciliación y pide detener ataques

Mediante su cuenta de TikTok, Palacios compartió imágenes en las que aparece junto a Zamira Grados, confirmando que sostuvieron una conversación directa para resolver sus diferencias. En el clip, el influencer señaló que esta sería la última vez que abordaría el tema públicamente.

"Hago este video para hablarles y decirles que es la última vez que voy a hablar del tema. Realmente quiero decirles de corazón que por favor paren con sus comentarios de odio, de hate hacia mi persona y a la persona afectada que se vio envuelta en este problema. Quiero decirles que yo y la otra parte, realmente créanme que estamos en buenos términos. Hemos solucionado este inconveniente por nuestra paz mental y obviamente por nuestra tranquilidad de ambos", expresó.

Además, el tiktoker también reconoció que la situación afectó no solo a los involucrados, sino también a sus familias.

"Aquí no se trata solamente de Valentino y la otra parte afectada, sino también conlleva a nuestra familia que hemos arrastrado en todo esto. Ambos nos pedimos disculpas, hablamos las cosas, aclaramos, porque obviamente los dos estuvimos involucrados en esto", añadió.

Asimismo, el popular 'Oye que tienes', insistió en que la conversación sostenida con Zamira le permitió recuperar la calma.

"Créanme lo que conversé con ella ahorita me tiene tranquilo, porque yo sé lo que hablé y obviamente las disculpas fueron por ambas partes. Sé que para mí esta situación no fue nada fácil, ni tampoco para mi familia. Y también comprendan que para la otra parte no fue nada fácil todo esto", sostuvo.

Zamira Grados aclara lesiones y desmiente versiones

Por su parte, Zamira Grados confirmó en llamada con el tiktoker que ambas partes lograron resolver el conflicto. Según la joven hubo malos entendidos de ambos lados.

"Hubo malos comentarios por ambas partes de gente que no sabía muy bien el contexto. Todos son libres de opinar, pero ya tú como yo, ya solucionamos y quedamos en buenos términos, todo se arregló en paz", señaló.

La joven también explicó que el enfrentamiento surgió por malentendidos y fallas en la comunicación.

"Hemos quedado muy bien, gracias a Dios. Ya tuvimos solución del tema y, claro, todo fue por malos entendidos y una mala comunicación, por lo cual no llegamos a tener un acuerdo. Pero gracias a Dios ya todo está solucionado", indicó.

Asimismo, desmintió las declaraciones de algunos familiares que habían señalado a Palacios como responsable de fracturas graves.

"Aclarar que nunca tuve una fractura en las costillas, no me las rompieron y que Valentino no fue el principal agresor en la ruptura de tobillo. La caída y los golpes, fue el accidente", precisó.

Con el reciente pronunciamiento de ambos protagonistas, Valentino Palacios y Zamira Grados buscan cerrar un capítulo que impactó sus vidas y generó amplio debate en redes. Tras disculparse mutuamente y aclarar las versiones sobre las lesiones, ambos coinciden en priorizar su salud emocional y dejar atrás la controversia.