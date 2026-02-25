Influencer asegura que la joven que denunció a Valentino busca popularidad y ella se defiende en vivo

La polémica alrededor de la denuncia contra Valentino Palacios volvió a encenderse tras un tenso cruce en vivo en el programa "Q' Bochinche", donde la influencer Tilza La Única puso en duda las intenciones de Zamira Grados, la joven que lo denunció. En plena transmisión, la influencer deslizó que la denunciante estaría buscando fama o beneficio económico, lo que generó una inmediata respuesta de la joven.

Influencer cuestiona motivos de joven que denunció a Valentino

En un intercambio en el programa "Q' Bochinche", la influencer Tilza La Única cuestionó públicamente las intenciones de Zamira Grados, la joven que denunció al tiktoker Valentino Palacios, y dejó entrever que podría estar buscando dinero o popularidad. Sin embargo, la denunciante respondió en vivo y negó tajantemente esas acusaciones.

Durante la transmisión, Tilza expresó que, desde su punto de vista, la situación no estaría del todo clara y que existiría confusión sobre quién agredió a quién. En ese sentido, señaló que las versiones difundidas y las imágenes no permiten determinar con certeza cómo se habría desarrollado el conflicto.

"Me sorprende que tenga que esperar que salga una imagen para decir: 'me pateó'. Y en las imágenes tampoco se evidencia al 100%. No es que esté defendiendo, no puedes confirmar que te golpearon por una imagen que estás viendo. Eso quiere decir que ella no está 100% segura, al igual que él que dice que lo puñetearon y que tampoco sabe quién fue. Están en confusión", señaló.

Además, fue más allá y dejó entrever que la denuncia podría tener otro trasfondo. Sus declaraciones generaron tensión inmediata en la llamada, ya que cuestionó abiertamente las motivaciones detrás de la acusación mencionando dos posibles razones: dinero o popularidad.

"Sí creo que ella tiene intenciones de popularidad o de dinero. Son 10 que la agreden, pero ella solamente va detrás y en contra de Valentino Palacios", comentó, generando inmediata reacción en el programa.

Zamira responde y niega buscar dinero o fama

Ante estas declaraciones, Zamira Grados no dudó en responder y aclarar que su denuncia no es solo contra el influencer, sino contra más personas involucradas en el incidente.

"A base de su metida entre chicas él ocasiona que yo me caiga, porque son sus amigos que me agreden. Incluso la denuncia no solo es para él, hay 3 chicos más que yo menciono en mi denuncia", explicó en vivo.

La joven también rechazó las versiones que indican que estaría buscando fama a costa del escándalo. En otro momento del programa, fue clara sobre el tema económico y dejó en claro cuál es su posición frente a quienes la cuestionan.

"Se hace pasar por la victima. Hasta se pone a llorar, cosa que a mí no me parece. Fácil hubiera sido para mí, ese mismo día hacer mi live y ganarme fama a sus costillas, cuando yo no he querido nada de eso", afirmó. "(¿Vas a pedir dinero?) Dinero de él, no quiero. No necesito, gracias a Dios. Pero sí quisiera que se haga justicia, en el sentido de mi denuncia no avanza", expresó con firmeza.

Pese a ello, la influencer dejó claro que no le cree a Zamira. Inclusive se comunicó con el programa la prima de la denunciante, Heimy Peche quien estuvo presente en el altercado.

"No le voy a dar la razón. Siento que es la víctima física, pero no puede pretender que le creamos todos que no está buscando popularidad. Siento que está buscando algo", comentó Tilza. "(¿Qué es justicia para ustedes?) Fama y dinero, no es lo que necesitamos... Él se encargó solito que esto se haga un show porque salió en un live... La justicia ya verá que hace con la persona", dijo Heimy.

En conclusión, la conversación en vivo entre Tilza La Única y Zamira Grados, la joven que denunció a Valentino por agresión, ha sumado un nuevo capítulo a la controversia que rodea al caso. Mientras la influencer mantiene sus dudas sobre las intenciones de la denunciante, la joven insiste en que solo busca justicia y que no tiene ningún interés económico ni mediático. La discusión continúa generando opiniones.