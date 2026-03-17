Susy Díaz revela que promotor John Leyva se refugió en su casa por extorsiones: "Se vino a esconder"

Susy Díaz sorprendió al contar detalles poco conocidos sobre el promotor John Leyva. La exvedette reveló que el joven llegó a refugiarse en su casa por miedo a las extorsiones que venía recibiendo, en una historia que hoy causa tristeza.

Susy Díaz cuenta que John Leyva vivió en su casa por extorsiones

Una historia que duele. Susy Díaz rompió su silencio y contó detalles fuertes sobre el promotor John Leyva, quien llegó a vivir en su casa por miedo a las extorsiones. La exvedette reveló que el joven buscó protección tras sentirse vigilado.

La también exparlamentaria recordó que mantenía comunicación con él porque estaban por reunirse para trabajar juntos en un evento por el Día de la Madre. Sin embargo, ella decidió no aceptar.

La excongresista contó que todo ocurrió cuando las amenazas empezaron a volverse constantes. En ese momento, él decidió alejarse de su vivienda en Puente Piedra y buscar un lugar seguro. Incluso le alquiló un pequeño departamento dentro de su vivienda para que pueda estar tranquilo. Susy fue clara al recordar ese momento. Según dijo, Leyva estaba muy asustado y prefería no salir.

"Él se mudó a mi casa porque le estaban haciendo reglaje en su casa de Puente Piedra. Y se vino a esconder a mi casa... (¿Cuánto tiempo se quedó?) No me lo quería devolver hasta ahorita lo tiene. (O sea, sus cosas están ahí todavía). Está su ropa, su muebles, su cama, su colchón, está todo", relató. "Vivía asustado mirando la cama y no salía, encerrado", contó con tristeza.

Susy Díaz explicó que su relación con John Leyva venía de muchos años atrás. Lo conoció cuando él apenas empezaba en el mundo artístico. Desde ese momento, se volvieron muy cercanos. Compartían trabajo, amistad y momentos importantes.

"Mira, él empieza con Abencia Mesa pegando los carteles de las siestas que hacía Meza y de ahí. Lo conocí cuando tenía 17 años. Ha sido una persona muy buena, daba mucho trabajo a los artistas", agregó en una llamada con "Arriba mi gente".

La exvedette también contó que el promotor ya tenía pensado dejar el Perú. Su mamá, que vive en España, le pedía que se vaya. De hecho, llegó a viajar por un tiempo, buscando tranquilidad. Sin embargo, al dejar de recibir amenazas, decidió regresar. Una decisión que, según Susy, no fue la mejor.

"Él ya quería dejar de trabajar... y se iba a vivir a Madrid, España (Él te contó en algún momento cuando se fue a España, ¿por qué decide regresar?) Porque ya no recibía las llamadas, ya estaba tranquilo, pensaba que no iba a pasar nada y él se confió demasiado", reveló.

Le pedía que tenga cuidado

Susy confesó que siempre le daba consejos para que se proteja, pero sentía que él no tomaba las precauciones necesarias. También cuestionó que saliera con normalidad pese al peligro. Para ella, la situación requería más cuidado y alerta constante.

"(¿A qué te refieres cuando dices que se descuidó porque eran como las 4 o 5 de la mañana?) Porque sale y no mira. Ojo, pestaña y ceja, si uno recibe amenazas, uno sale y mira por todos lados", explicó. "Sale a comer su caldo de gallina. ¿Cómo va a comer en la calle si uno está recibiendo amenaza de extorsión?", dijo.

La noticia ha generado tristeza en el mundo del espectáculo. Susy contó que incluso tenían planes de reunirse poco antes de lo ocurrido.

"Ahora yo te juro que me da tanta pena porque nos íbamos a reunir al gozar y ahora pasa esto tan joven de 39 años", expresó.

Además, recordó que él seguía trabajando duro y soñando con un futuro mejor. Esta historia deja una fuerte reflexión sobre los riesgos que enfrentan muchas personas en el país. Al final, Susy Díaz solo se queda con los recuerdos y el cariño por alguien que consideraba parte de su vida.

En conclusión, Susy Díaz reveló el miedo y la difícil situación que vivía John Leyva antes de su muerte, pues vivió en su casa escondiéndose de extorsionadores. La exvedette recordó con tristeza los momentos que compartieron y lamentó que el joven no haya podido cumplir sus planes.