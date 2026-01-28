Abogado de Melissa Klug alerta que denuncia contra Bryan Torres podría ser archivada: "Si el caso sigue así"

La situación legal que involucra a Samahara Lobatón y Bryan Torres sigue generando gran preocupación. Esta vez, el abogado de Melissa Klug, Benji Espinoza, lanzó una fuerte advertencia al señalar que el caso podría terminar archivado si no se toman medidas urgentes.

Sus declaraciones encendieron las alarmas, ya que la Fiscalía decidió retirar a la 'Blanca de Chucuito' de la investigación. Esto, según el representante legal de Melissa Klug, debilita seriamente el proceso.

Abogado de Melissa Klug advierte sobre denuncia a Bryan Torres

En una entrevista en "Arriba mi gente", el abogado de Melissa Klug, Benji Espinoza, fue claro al referirse al video que circula en redes sociales y que mostraría una agresión contra Samahara. Para él, no se trata de un simple maltrato, sino de un hecho mucho más grave. Espinoza explicó que las imágenes muestran una agresión extrema y que no se puede minimizar lo ocurrido.

"Ese video que es una prueba directa en el derecho muestra una agresión brutal y este es un caso no de lesiones, no de un maltrato más, sino es un caso de tentativa de feminicidio", afirmó con firmeza.

El abogado también cuestionó la postura de la defensa de Bryan Torres, Christian Salas, que pone en duda la validez del material. Según Espinoza, el video es un hecho "público y notorio", por lo que debería ser considerado con mayor seriedad por las autoridades.

"Cuando una persona te asfixia o intenta lanzarte una plancha, ¿qué busca? Acabar con tu vida. Toda esa agresión está registrada en un video y ahí se equivoca Christian porque él cree que hay que someter a pericia y si no hay original dice no se puede hacer nada, ¿no? Ese video circula en todos lados y en el derecho existe un concepto que se llama hecho público y notorio", precisó.

Uno de los puntos que más preocupa al abogado es la actitud de Samahara Lobatón. Según explicó, su comportamiento refleja un estado de negación, algo que ocurre con muchas mujeres víctimas de violencia.

"El 1 de diciembre del 2025, entre la 1 y la 2 de la tarde, cuando Samahara casi la matan, en lugar de decirle a su mamá lo que le pasó, ella le habla solo de la infidelidad de Bryan. O sea, precisamente vemos el cuadro de víctima. Cuando llega la policía, ella guarda silencio, no pasa la pericia psicológica y no reconoce el video", señaló.

Espinoza indicó que esta falta de colaboración podría perjudicar la investigación y terminar favoreciendo a Bryan Torres. Además, cuestionó la decisión de la Fiscalía de retirar a Melissa Klug del proceso, pese a que, según la ley, no solo la persona agredida es considerada víctima, sino también quienes sufren las consecuencias emocionales del delito.

"El artículo 94.1 del Código Procesal Penal reconoce dos tipos de afectados. La ofendida directamente con el hecho que es Samahara. Y la perjudicada con las consecuencias del delito, que es su mamá. Pero el fiscal dice que no, que Melissa Klug no puede participar y entonces tenemos una víctima que no reconoce ser víctima. Si el caso sigue así, va camino al archivo", advirtió.

También criticó que hasta el momento no se hayan realizado diligencias clave, como evaluaciones médicas, pericias psicológicas o la incautación de celulares. Estas acciones que podrían aportar información importante.

La versión de la defensa de Bryan Torres

Por su parte, el abogado de Bryan Torres, Christian Salas, rechazó que exista una agresión comprobada y aseguró que el video no es una prueba concluyente. Salas sostuvo que el material solo tendría valor si fuera original, sin ediciones, y si los involucrados lo reconocieran.

"Sería una prueba contundente si fuera de una fuente original, si no estuviera editado y si los involucrados en ese video dijeran: 'Sí, somos nosotros, sí es nuestra habitación', pero hasta el momento se está negando eso... Con toda la tecnología y la edición que hay, es posible que aquí hayan sido sorprendidos los medios de comunicación y la propia señora Melissa Klug", declaró.

El letrado también señaló que, hasta el momento, Samahara no ha presentado una denuncia formal y que no existen certificados médicos ni evaluaciones psicológicas que confirmen una agresión. Además, afirmó que su defendido niega rotundamente cualquier intento de feminicidio y que confía en que la investigación demostrará su inocencia.

En conclusión, el caso sigue generando polémica y preocupación. Mientras Melissa Klug lucha para que se haga justicia y se tomen medidas urgentes, la defensa de Bryan Torres insiste en que no hay pruebas sólidas. En medio de este escenario, la advertencia del abogado Benji Espinoza es clara: si no se actúa con rapidez y sensibilidad, la denuncia podría quedar archivada, dejando muchas dudas.