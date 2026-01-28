Melissa Klug no dejará a Samahara Lobatón pese a ser excluida de su caso: "Lucharé para que tome tratamiento psicológico"

Melissa Klug acudió a la Depincri de Surco para rendir su declaración en el marco de la investigación por la agresión que sufrió su hija, Samahara Lobatón, presuntamente a manos de Bryan Torres. La empresaria expresó su incomodidad tras conocer que las autoridades la excluyeron formalmente del proceso, pese a su intención de acompañar a su hija.

Melissa Klug acude a la Depincri y cuestiona su exclusión del proceso

A su llegada a las instalaciones policiales, Klug explicó que la citación tuvo como único fin recoger su testimonio. Sin embargo, aprovechó el momento para denunciar públicamente que la Fiscalía la habría apartado del caso, una decisión que, según afirmó, limita su rol como madre en un proceso que involucra directamente a su hija.

"Hoy día ha sido citación, solamente para declarar. Justo hemos hecho un video para denunciar, porque nos están excluyendo. Nos están prácticamente botando del caso", declaró en diálogo con un reportero del programa Amor y Fuego.

Además, trascendió que Samahara acudió de manera independiente a la Depincri, sin informar previamente a su madre, hecho que evidenciaría la tensa relación entre ambas mientras avanzan las diligencias.

Por otro lado, la empresaria confirmó que su participación en el proceso se limitará al rol de testigo. No obstante, dejó en claro que no desistirá de buscar apoyo para su hija y de insistir en que reciba ayuda profesional.

"Acuérdense que Samahara la tuve como cuatro días en mi casa y ahí yo tengo muchas grabaciones y muchas cosas donde ella afirma lo de los videos. Yo voy a ir hasta donde pueda. No voy a desistir, voy a luchar para que mi hija tome un tratamiento psicológico", sentenció.

En paralelo, Samahara Lobatón ha mostrado mayor cercanía con su padre, Abel Lobatón, luego de calificar públicamente a su madre de "showsera" y cuestionar su exposición mediática frente al caso, lo que evidencia la compleja situación familiar que atraviesan en medio del proceso judicial.

Indignación por el video de la agresión y la defensa de Bryan Torres

Durante su declaración, Klug también manifestó su indignación por los cuestionamientos realizados por la defensa legal de Bryan Torres, especialmente en relación con el material audiovisual que registraría la agresión. La empresaria relató un tenso intercambio con el abogado del denunciado.

"Yo sé que él es papá y tiene una hija. Yo le digo: 'Doctor, ¿ha visto el video?'. No me daba la cara, pero es normal, me dice que es así", contó.

Asimismo, sostuvo que el video difundido no mostraría la totalidad de los hechos y que existiría la posibilidad de recuperar el material completo, siempre que las autoridades lo dispongan.

"Es que ellos dicen que lo han borrado, pero ella tiene la misma cámara que yo tengo; entonces, eso se puede recuperar si es que el fiscal y el juez lo ordenan. Pueden recuperar el video completo", afirmó.

Klug también expresó su molestia al ver que Torres continúa realizando presentaciones públicas pese a la denuncia en su contra.

"Él actúa como si no pasara nada. No te puedes imaginar cómo me siento como mamá. Es indignante verlo así como si nada y trabajando. Vamos a esperar la justicia", manifestó.

El proceso por la agresión a Samahara Lobatón continúa en curso y rodeado de controversia, tanto en el ámbito legal como familiar. Pese a quedar excluida formalmente del caso, Melissa Klug asegura que no desistirá en su lucha por justicia ni en su intención de que su hija reciba apoyo psicológico.