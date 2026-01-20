Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz condenan agresión a Samahara Lobatón: "Un hombre de verdad cuida a su familia"

El caso que involucra a Samahara Lobatón y al cantante Bryan Torres continúa generando impacto tras la difusión de un video que evidenciaría una agresión física. Las imágenes provocaron rechazo en redes sociales y motivaron pronunciamientos de figuras como Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz, quienes condenaron lo ocurrido.

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz condenan agresión a Samahara Lobatón

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz se pronunciaron de manera contundente frente a la presunta agresión que Bryan Torres habría cometido contra Samahara Lobatón, madre de sus dos últimos hijos. La pareja fue abordada por el programa 'Amor y Fuego' a su salida del concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional, donde dejaron clara su postura de rechazo absoluto a cualquier tipo de violencia.

"No me preguntes cosas feas. Horrible. Un hombre de verdad tiene que cuidar a su familia. No debe existir ningún tipo de agresión, ni verbal ni física. Nos solidarizamos con Samahara y Melissa", expresó Yaco Eskenazi ante las cámaras, visiblemente incómodo por la situación.

Natalie Vértiz, por su parte, también se sumó a la condena y remarcó la importancia de que la justicia actúe con firmeza frente a este tipo de hechos.

"Totalmente en contra de la agresión hacia la mujer. Es lamentable. Esperemos que el Juzgado haga lo que tenga que hacer, pero nos solidarizamos con Samahara", señaló la ex Miss Perú.

Pese al tenso contexto, la pareja intentó retomar un tono distendido al referirse al espectáculo del artista puertorriqueño. Incluso, cuando se le preguntó a Yaco qué canción de Bad Bunny le dedicaría a su esposa, él respondió entre risas:

"Todas las mañosas", provocando la complicidad de Natalie y un breve momento de humor en medio de la polémica.

Bryan reaparece en concierto genera insultos y pedidos de sanción

En medio de la polémica, el programa 'Amor y Fuego' difundió imágenes de Bryan Torres reapareciendo en un concierto con su agrupación, pese a enfrentar una grave denuncia por intento de feminicidio. Aunque en un inicio se mostró animado sobre el escenario, la reacción del público y de las redes evidenció el fuerte rechazo social que lo rodea.

Durante la emisión, los comentarios en redes sociales se llenaron de mensajes de repudio. "Pegalón", "Maltratador" y "Ese debe estar en la cárcel" "como piñata dejó a samahara" fueron algunas de las expresiones que se repetían entre los espectadores conectados.

El momento más tenso ocurrió cuando, desde el público presente en el local, una mujer gritó con furia: "Bryan, pegalón de m...", provocando incomodidad y sorpresa entre los asistentes.

Posteriormente, reporteros de 'Amor y Fuego' abordaron al cantante para consultarle directamente sobre la agresión contra Samahara Lobatón. Las preguntas fueron claras y contundentes:

"¿Sabes que te puedes ir preso?", "Dices que la amas, pero ¿así lo demuestras?" y "¿Por qué la golpeaste así?, ¿la quisiste matar?". Pese a ello, Bryan Torres evitó responder y se mantuvo en completo silencio frente a las cámaras.

El caso de Samahara Lobatón y Bryan Torres continúa generando rechazo e indignación en el público y en figuras del espectáculo. Las declaraciones de Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz reflejan la exigencia de cero tolerancia frente a la violencia contra la mujer, mientras que la reaparición del cantante en los escenarios solo intensificó los cuestionamientos y pedidos de sanción.