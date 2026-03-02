Christian Cueva revela que tiene planes de boda con Pamela Franco: "Es el amor de mi vida"

Christian Cueva volvió a captar la atención del público al hablar abiertamente sobre su relación con Pamela Franco. El futbolista sorprendió al confesar que sí tiene planes importantes con la cantante, incluyendo la posibilidad de llegar al altar en un futuro.

Christian Cueva sobre planes de boda con Pamela Franco

Christian Cueva volvió a captar la atención del público al hablar abiertamente sobre su relación con Pamela Franco y sus planes a futuro en "Sí va a salir" de Juan Carlos Orderique. El futbolista dejó claro que su vínculo con la cantante es serio y que sí imagina una vida junto a ella.

El conductor consultó directamente sobre una posible boda. Sin embargo, Pamela Franco prefirió que sea él quien responda, marcando distancia de la pregunta en ese momento.

"(¿Existe planes de boda a futuro?) Esa pregunta no es para mí. Orderique por favor pregúntale a él", expresó la artista.

Orderique le mostró el video al futbolista. Ante ello, Cueva tomó la palabra y respondió con bastante emoción, dejando ver que el tema del matrimonio no le es indiferente. El jugador reconoció que es algo que desea desde hace tiempo y que con Pamela Franco sí proyecta muchos sueños.

"No es muy difícil de responder. Obviamente la realidad es una de la que estoy corriendo, de la que ya saben todos. Y estoy corriendo porque la verdad que deseo eso hace mucho. Pero planes con ella, de boda y de muchas cosas, sí, definitivamente con ella tengo muchos sueños, muchos, muchas cosas que quiero cumplir y definitivamente es ella con la que la quiero hacer", señaló.

El fuerte mensaje de amor que le dedicó a Pamela Franco

El futbolista también aprovechó el momento para hablar sobre lo importante que es Pamela Franco en su vida. Sus palabras reflejaron cariño, confianza y un fuerte vínculo emocional con la cantante. Además, aseguró que ella ha sido clave en su estabilidad personal y que siente que llegó en un momento especial de su vida.

"Con ella todo así es la verdad que sí, no, no, no hay otra descripción que es la verdad, es con ella todo y definitivamente es lo que llegó a mi mundo para yo poder estar bien", comentó.

Pero eso no fue todo. Cueva también la definió como su principal apoyo en los momentos difíciles. Destacó el compañerismo que existe entre ambos.

"Que es el amor de mi vida, que la persona que es mi compañera, es la persona con la cual yo confío, es la persona con la que yo me apoyo en los momentos difíciles, como ella también lo hace conmigo, entonces es todo. Esa es la palabra, es todo lo que hay en mi vida", afirmó.

En conclusión, Christian Cueva dejó en claro que su relación con Pamela Franco es seria y llena de planes a futuro. Aunque no habló de una fecha específica de boda, sus declaraciones confirman que la ve como su compañera de vida y el gran amor de su vida.