Pamela Franco 'estalla' en reto viral junto a Christian Cueva: "Primero empiezo yo, ¡cállate!"

Pamela Franco y Christian Cueva volvieron a acaparar miradas en redes sociales tras hacer juntos un reto viral. En el video, la pareja se mostró relajada, sonriente y muy cómplice, pese al complicado contexto mediático que rodea al futbolista por su situación personal y legal. Además, sorprendió la actitud de la cantante.

Pamela Franco y Christian Cueva hacen reto viral

Pamela Franco y Christian Cueva decidieron sumarse al famoso "challenge cállate", una dinámica viral donde los participantes deben decir esa palabra con distintas emociones. La aparición de ambos llamó la atención porque ocurrió en medio del escrutinio público por los conflictos que rodean la vida personal del futbolista.

En el clip, la cantante toma el control del juego desde el inicio y deja en shock a sus seguidores con una reacción intensa y firme frente a la cámara. El primer "cállate" debía de hacerlo molesta.

"Primero empiezo yo, ¡cállate!", se le escucha decir con voz fuerte, marcando así el inicio del reto viral que luego fue comentado en redes.

Durante la dinámica, la pareja interpretó la palabra con actitudes de decepción, coquetería y tristeza, pasando de momentos serios a otros llenos de humor. Este contraste hizo que el video se sintiera más natural y divertido para el público que sigue cada movimiento de ambos.

Cueva reaccionó con calma y siguió el juego con una actitud relajada, lo que terminó generando risas entre los dos. El clip cerró con carcajadas, mostrando un ambiente de complicidad que muchos fans interpretaron como señal de estabilidad en su relación.

Mensajes cariñosos y complicidad en redes

Además del reto, la pareja también compartió otras publicaciones que reforzaron su cercanía. Antes del video viral, el futbolista sorprendió con un mensaje romántico dedicado a la cantante, lo que aumentó aún más la atención mediática sobre su relación.

"Te amo, amor de mi vida. Siempre estaré agradecido con Dios por ponerte en mi vida", escribió Cueva en redes sociales, dejando ver el fuerte vínculo que mantiene con la intérprete de "Dile la verdad".

Historias románticas de Christian Cueva y Pamela Franco. (Instagram)

Por su parte, Pamela Franco también publicó una imagen del jugador con un peculiar apodo que generó reacciones inmediatas entre sus seguidores. La cantante comparó a Christian Cueva con Leonardo Dicaprio.

"Jajaja. Mi Leonardo DiCaprio de Huamachuco", escribió la artista, acompañando el mensaje con un corazón y etiquetando al futbolista.

Estas publicaciones se difundieron mientras continúa el proceso legal entre Christian Cueva y Pamela López, lo que mantiene el tema en constante debate en programas de espectáculos y redes sociales. Sin embargo, la pareja ha optado por mostrarse tranquila y activa en plataformas digitales.

En conclusión, el reto viral no solo mostró una faceta más espontánea de Pamela Franco, sino también la complicidad que mantiene con Christian Cueva en medio de la polémica. Entre risas, frases virales y mensajes de amor, ambos siguen en el centro de la farándula y captando la atención del público que consume espectáculos día a día.