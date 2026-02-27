Leslie Shaw sorprende con peculiar deseo de cumpleaños: "Que dejen de ser tan envidiosas"

Leslie Shaw sigue con la promoción de su más reciente lanzamiento, 'Choque y Fuga Remix', en colaboración con la orquesta Papillón. En plena gira de medios, que coincidió con su cumpleaños, la intérprete sorprendió al revelar un peculiar deseo que no pasó desapercibido.

Un cumpleaños con mensaje incluido

El día de ayer 26 de febrero, Leslie Shaw visitó el set de Mande Quien Mande para presentar oficialmente la canción junto a Papillón. Durante el programa, la producción organizó un homenaje especial que incluyó un desfile de bikinis inspirados en los looks más recordados de la cantante a lo largo de su carrera artística.

Sin embargo, el momento que más comentarios generó ocurrió cuando la artista recibió una torta por su cumpleaños, que celebrará este viernes 27 de febrero. La producción la invitó a pedir un deseo frente a cámaras y ella no dudó en lanzar un mensaje directo que provocó risas en el estudio.

"Contenta con mi canción con Papillón choque y fuga ya saben escúchenla en todas las plataformas. Deseo que las envidiosas dejen de ser tan envidiosas", comentó, desatando carcajadas entre los conductores y el público presente.

Con esa frase, Shaw reafirmó su estilo frontal y sin filtros, sello que ha mantenido durante su trayectoria. La cantante aprovechó la vitrina televisiva no solo para impulsar su nuevo sencillo, sino también para mostrarse relajada y fiel a su personalidad.

¿Colaboración musical con Pamela Franco y Christian Cueva?

Por otro lado, hace unas semanas en el programa 'Amor y Fuego', Leslie Shaw estuvo presente en una entrevista donde habló sobre sus diversas colaboraciones musicales. Es así como Rodrigo González le preguntó si aceptaría grabar con Pamela Franco y de manera inmediata, dijo que sí.

Aunque después, le preguntó si grabaría con Christian Cueva también, pero la 'Barbie de la Cumbia' lo dudó señalando que no combinaría con la estética de sus producciones. Después de pensarlo un poco más, el conductor de Tv le hizo pensar que sería una buena idea.

"¿Pamela y Cueva?", le pregunta Rodrigo, y Shaw responde: "Ella me parece regia, pero él nada que ver. Ella tiene un cuerpazo, con ella sí haría una canción (un corito Cueva) no, va a malograr la estética del videoclip ¿Tú crees que la gente vería el videoclip por Cueva? así como el yape, no sé, puede ser, uno nunca sabe".

Con el lanzamiento de 'Choque y Fuga Remix' junto a Papillón, Leslie Shaw consolida una etapa en la que apuesta por fusiones frescas y colaboraciones estratégicas. Su gira promocional, marcada por un cumpleaños con mensaje incluido y opiniones sin filtros sobre posibles alianzas, demuestra que la cantante sabe mantenerse vigente.