Dilbert Aguilar brilló al interpretar 'No te preocupes por mí' en el concierto del 33 aniversario de Corazón Serrano

Corazón Serrano celebró sus 33 años de trayectoria con un concierto multitudinario en el Estadio San Marcos, donde reunió a miles de seguidores. El espectáculo destacó por su despliegue técnico y la participación de artistas nacionales e internacionales, reafirmando a la agrupación como uno de los grandes referentes de la cumbia peruana.

Dilbert Aguilar protagoniza uno de los momentos más emotivos de la noche

Uno de los instantes más ovacionados del concierto llegó con la aparición de Dilbert Aguilar, el "Pequeño gigante de la cumbia". El cantante interpretó el clásico 'Vuela palomita', tema que fue coreado de inicio a fin por los asistentes y que llenó el Estadio San Marcos de ritmo y energía.

La emoción continuó cuando Dilbert Aguilar se unió a dúo con Ana Lucía Urbina, una de las voces más representativas de Corazón Serrano. Juntos interpretaron 'No te preocupes por mí', canción que se convirtió en uno de los puntos más altos del espectáculo ya que esta colaboración ha sido bien recibida por el público.

Las reacciones no tardaron en trasladarse a las redes sociales, donde los seguidores destacaron la importancia de la participación de Dilbert Aguilar. Comentarios como:

"Es uno de los maestros de la cumbia peruana", "El pequeño gigante merece muchos homenajes", "Al final hizo llorar el chato" y "Qué linda, amo esa canción" reflejaron el impacto emocional que generó su presencia en el escenario.

Artistas invitados y un recorrido musical diverso

El concierto por los 33 años de Corazón Serrano contó con una extensa lista de invitados que enriquecieron la propuesta musical de la noche. El primero en aparecer fue William Luna, quien encendió el Estadio San Marcos con temas como 'Sin tu amor', 'De la nada', 'Vienes y te vas', 'Niñachay', 'Linda Wawita' y 'Te amaré'.

Más adelante, el grupo boliviano Kjarkas sorprendió al público limeño al interpretar 'Llorando se fue' y 'Jilguero Flores'. Además, compartieron escenario con Leslie Águila para cantar en dúo el tema 'Fría', generando una fusión que fue celebrada por los asistentes.

Otro de los invitados internacionales fue Pedro Capó, quien emocionó al público con su conocido tema 'Calma' y otras canciones de su repertorio. El artista también interpretó 'Estoy enamorado' junto a Cielo Fernández, provocando una ovación general.

La sorpresa de la noche llegó con la presencia de María Becerra. La cantante argentina interpretó 'Adiós' y 'Siete vidas', y luego se unió a Cielo Fernández para cantar el 'Mix Poco Yo'. Además, presentó un nuevo tema junto a Briela Cirilo, consolidando uno de los momentos más comentados del concierto.

A esta lista se sumó el grupo cubano Gente de Zona, que puso a bailar al estadio con su tema 'La gozadera'. Además, también se contó con la participación del productor Sergio George, quien acompañó en el piano mientras Ana Lucía Urbina interpretaba la salsa 'Dicen que soy' y Briela Cirilo hacía lo propio con 'Qué ganas de verte nunca más'.

El concierto por el 33.º aniversario de Corazón Serrano ratificó su posición como referente de la música peruana. Con invitados nacionales e internacionales y una respuesta masiva del público, la agrupación ofreció una noche histórica que reafirmó su vigencia y proyección en la escena musical latinoamericana.