Precio del DÓLAR HOY, jueves 5 de febrero: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El mercado cambiario peruano continúa mostrando un comportamiento tranquilo en la segunda semana de febrero. El dólar mantiene una tendencia estable, con variaciones leves que no alteran el panorama general y refuerzan un escenario de calma para el tipo de cambio.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este jueves 5 de febrero, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que el dólar se cotiza en 3.356 soles para la compra y 3.364 soles para la venta, manteniéndose dentro de un rango controlado.

Este comportamiento no sorprende al mercado. En los últimos días, la moneda estadounidense ha mostrado ajustes mínimos, sin registrar cambios bruscos ni movimientos que generen preocupación entre los agentes económicos.

Desde finales de enero, el tipo de cambio ha oscilado apenas algunos centavos. Incluso durante el fin de semana, los valores se mantuvieron similares, reflejando una baja volatilidad en el mercado local. El inicio de febrero ha confirmado esta tendencia. Aunque se observaron pequeños movimientos diarios, estos se mantuvieron dentro de márgenes estrechos y no marcaron una dirección clara al alza o a la baja.

Incluso en jornadas donde suele incrementarse la demanda por pagos, compras o transferencias, el dólar se mantuvo estable. Esto evidencia un equilibrio constante entre la oferta y la demanda de la divisa estadounidense.

Precio del dólar del 1 al 5 de febrero. (SUNAT)

Especialistas señalan que esta estabilidad responde a una demanda moderada de dólares en el mercado local. Además, la ausencia de factores económicos o políticos de alto impacto ha contribuido a sostener la calma cambiaria.

En el contexto internacional, el dólar tampoco ha mostrado movimientos significativos que impacten directamente en el mercado peruano. Este escenario externo ha ayudado a mantener la estabilidad observada en los últimos días.

Para las familias, un dólar estable resulta positivo. Permite planificar gastos, pagos y compromisos financieros sin el temor de enfrentar incrementos repentinos que afecten el presupuesto mensual.

En el ámbito empresarial, especialmente para importadores y exportadores, la estabilidad del tipo de cambio reduce la incertidumbre. Esto facilita la planificación financiera y la toma de decisiones comerciales a corto plazo. También se benefician quienes reciben remesas o perciben ingresos en dólares, ya que pueden anticipar el valor de sus conversiones sin sobresaltos ni pérdidas inesperadas.

En las últimas jornadas, el comportamiento del dólar ha sido consistente. Los ajustes registrados no han modificado el escenario general de calma que predomina en el mercado cambiario peruano. Si bien el tipo de cambio siempre está expuesto a factores externos, el panorama actual sugiere que la moneda estadounidense continuará moviéndose dentro de rangos controlados.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este jueves 5 de febrero de 2026 vas a comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Ten en cuenta que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder plata y aprovechar mejor tu dinero.

También es importante consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, existen otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú mantiene una tendencia estable este jueves 5 de febrero, sin sobresaltos en el mercado cambiario. Todo indica que, mientras no aparezcan factores externos relevantes, el tipo de cambio seguirá moviéndose dentro de márgenes similares en los próximos días.