Precio del DÓLAR HOY, 4 de febrero: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El mercado cambiario peruano continúa mostrando tranquilidad a mitad de semana. El dólar mantiene una tendencia estable, con movimientos leves que no alteran el panorama general y que confirman un inicio de febrero sin sobresaltos para el tipo de cambio.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este miércoles 4 de febrero, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que el dólar se cotiza en 3.359 soles para la compra y 3.365 soles para la venta, manteniéndose dentro de un rango controlado.

Este resultado no sorprende al mercado. En los últimos días, la moneda estadounidense ha mostrado variaciones mínimas, con ajustes puntuales que no han marcado una tendencia clara al alza ni a la baja.

Desde el cierre de enero, el tipo de cambio ha oscilado apenas algunos centavos. Incluso durante el fin de semana, los valores se mantuvieron similares, reflejando una baja volatilidad en el mercado local.

El inicio de febrero ha confirmado este comportamiento. Aunque se registraron ligeros movimientos diarios, estos se mantuvieron dentro de márgenes estrechos y sin generar preocupación entre los agentes económicos.

Incluso en jornadas donde suele aumentar la demanda por pagos, compras o transferencias, el dólar se mantuvo estable. Esto evidencia un equilibrio constante entre la oferta y la demanda de la divisa estadounidense.

Especialistas señalan que esta estabilidad responde a una demanda moderada de dólares en el mercado local. Además, la ausencia de factores económicos o políticos relevantes ha contribuido a sostener la calma cambiaria.

Precio del dólar del 1 al 4 de febrero. (SUNAT)

En el plano internacional, el dólar tampoco ha registrado movimientos bruscos que impacten directamente en el mercado peruano. Este contexto externo ha ayudado a mantener la estabilidad observada en los últimos días.

Para las familias, un dólar estable resulta positivo. Permite planificar gastos, pagos y compromisos financieros sin el temor de enfrentar incrementos repentinos que afecten el presupuesto mensual.

En el ámbito empresarial, especialmente para importadores y exportadores, la estabilidad del tipo de cambio reduce la incertidumbre. Esto facilita la planificación financiera y la toma de decisiones comerciales. También se benefician quienes reciben remesas o perciben ingresos en dólares, ya que pueden anticipar el valor de sus conversiones sin sobresaltos ni pérdidas inesperadas.

En las últimas jornadas, el comportamiento del dólar ha sido consistente. Los ajustes registrados no han modificado el escenario general de calma que predomina en el mercado cambiario peruano. Si bien el tipo de cambio siempre está expuesto a factores externos, el panorama actual sugiere que la moneda estadounidense continuará moviéndose dentro de rangos controlados.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este miércoles 4 de febrero de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar primero el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio puede cambiar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder plata y aprovechar mejor tu dinero.

También es importante consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, existen otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú mantiene una tendencia estable este miércoles 4 de febrero, sin sobresaltos en el mercado cambiario. Todo indica que, mientras no aparezcan factores externos relevantes, el tipo de cambio seguirá moviéndose dentro de márgenes similares en los próximos días.