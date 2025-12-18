Jean Paul Santa María revela por qué no acompañaría a Romina al reality en España: "Tengo contratos pactados"

Romina Gachoy y Jean Paul Santa María volvieron al centro mediático tras revelarse que atraviesan una crisis por una propuesta laboral de la modelo en un reality español. Ante las especulaciones, el cantante decidió pronunciarse para aclarar su postura sobre la situación familiar.

Jean Paul Santa María habla sobre la crisis y el reality español

En una entrevista con 'América Hoy', Jean Paul Santa María se refirió a la crisis con Romina Gachoy y al viaje de ella al reality español. El cantante aseguró que su pareja siempre fue comprensiva con su trabajo y destacó el esfuerzo de ambos por manejar la relación pese a la exposición pública.

"Para un peruano en una sociedad como la que vivimos no es nada sencillo el poder manejar cómo tu pareja pueda modelar... Sin embargo es la mayor evidencia de cómo yo me manejo en mi relación con ella", expresó en un primer momento, dejando entrever que el tema laboral no ha sido sencillo de sobrellevar.

Jean Paul también explicó que ve complicada la posibilidad de acompañar a Romina durante su participación en el reality, debido a que mantiene una agenda profesional cargada con compromisos ya asumidos. Según detalló, sus contratos artísticos se extienden hasta el 2026, lo que limita cualquier viaje prolongado al extranjero.

"En el reality puntualmente lo he conversado con ella. Yo no puedo porque tengo contratos hasta 2026, es tan complicado. Tengo eventos en enero, febrero, marzo y abril, también en diciembre, por lo que considero complicado que yo pueda viajar, pero yo le he dicho que sí vaya", afirmó el cantante.

En esa misma línea, Santa María sostuvo que el tema no surgió de manera repentina, sino que llevaba varios meses de conversaciones internas. No obstante, consideró que Romina habría tomado la decisión impulsada por la emoción del momento.

"Esto es algo que venía como un par de meses de conversaciones internas y siento que ella se ha dejado llevar por la emoción", agregó.

Sesión de fotos pendiente y tensiones recientes en la pareja

En otro momento de la entrevista, Jean Paul Santa María reveló que, antes de que la polémica se hiciera pública, ambos tenían planes familiares que quedaron en pausa debido a la tensión generada por la propuesta laboral en el extranjero. Entre ellos, una sesión de fotos navideña que no llegó a concretarse.

"Nosotros teníamos una sesión de fotos navideña que estoy seguro de que la vamos a retomar. Ella incluso se puso mal porque tocamos el tema del reality", comentó el cantante, dejando entrever que la situación afectó emocionalmente a Romina.

Estas declaraciones refuerzan la idea de que la crisis no responde a una ruptura definitiva, sino a un proceso de diálogo complejo en el que ambos buscan conciliar sus proyectos personales con la estabilidad familiar. Jean Paul remarcó que el tema generó tensión, pero confía en que podrán reorganizarse como pareja.

En conclusión, Las declaraciones de Jean Paul Santa María suman un nuevo matiz a la crisis con Romina Gachoy, marcada por decisiones laborales. El cantante aseguró apoyar el crecimiento de su pareja y destacó que ambos apuestan por el diálogo y la familia para superar este momento.