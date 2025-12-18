Jean Paul Santa María cuenta a qué reality de España fue convocada Romina Gachoy: "No es tan sencillo"

Jean Paul Santa María confirmó que su pareja, la modelo Romina Gachoy, recibió una importante propuesta para participar en el famoso reality español. Sin embargo, el cantante confesó que la decisión no es nada fácil, pues implica grandes cambios para la familia.

Jean Paul Santa María revela a cuál reality Romina Gachoy quiere ir

Jean Paul Santa María sorprendió al confirmar que su esposa Romina Gachoy recibió una importante propuesta para participar en el conocido reality español. Este programa es uno de los más famosos y polémicos de Europa.

Durante el programa "Magaly TV La Firme", la conductora Magaly Medina reveló que la propuesta que recibió Romina Gachoy proviene del reality "Gran Hermano VIP" en España, uno de los programas de competencia más reconocidos y mejor pagados, donde han participado diversas figuras internacionales como Laura Bozzo.

Jean Paul no solo confirmó la información, sino que contó detalles del dilema que están viviendo como pareja y familia por esta oportunidad laboral que podría cambiarles la vida. El cantante explicó que, aunque apoya completamente a Romina, él no podrá acompañarla a España, pues tiene compromisos de trabajo firmados hasta abril de 2026.

"Yo tengo contratos hasta 2026, o sea no es tan sencillo. Tengo eventos en enero, febrero, marzo y abril. Ella me lo ha dicho de todas las formas y sí, está bueno, pero como te repito, no es tan sencillo", declaró Jean Paul.

El artista aseguró que su agenda está copada y que dejar todo para viajar sería irresponsable con las empresas que ya lo contrataron. También mencionó que su prioridad actual es cumplir con sus compromisos profesionales y mantener la estabilidad de su familia.

"(Me imagino que en 'Gran Hermano VIP' le pondrán un límite para decidir) La cosa es que no choque primero con contratos que yo tengo. Hasta abril tengo contratos y seguirán saliendo eventos. Eso también es algo que no ayuda", explicó.

Sin embargo, dejó en claro que apoya el crecimiento profesional de su esposa. Señaló que comprende lo difícil que puede ser tomar una decisión así, pero confía en que juntos sabrán manejar la situación.

"Yo le he dicho a ella que lo haga, porque creo que igual suma, pero claro, entiendo que no es tan fácil. Creo que es algo que se debe manejar en interna. Sé que ella se ha dejado llevar y la entiendo, la apoyo y todo", expresó con madurez.

Jean Paul asegura que confía en Romina

Al ser consultado sobre si teme que Romina pueda ser relacionada con otros participantes del reality, Jean Paul fue directo. Aseguró que confía plenamente en ella.

"(La van a querer relacionar) Son los riesgos que uno corre al aceptar este tipo de propuestas, y sé que a ella eso no la hace sentir cómoda, tener que estar expuesta a esas cosas. Yo confío en ella, va más por un tema de extrañarnos y que no es sencillo por la familia. Yo la extrañaría un montón y ella a mí", señaló el cantante.

Jean Paul reconoció que la separación temporal sería difícil, sobre todo por sus hijos. Sin embargo considera que esta crisis se puede manejar en beneficio de toda su familia.

"Si no tuviera contratos, sí me iría con ella. Sería todo mucho más sencillo, pero sé que ambos lo vamos a saber manejar en pro de la familia", agregó.

Romina Gachoy aún estaría evaluando la propuesta del reality español, que implica varios meses de grabación fuera del país. El artista dijo que, aunque la distancia será un reto, la apoya completamente y confía en su fortaleza. Sin duda, esta podría ser una nueva etapa en la vida de la pareja, quienes ya han demostrado que saben superar pruebas difíciles juntos.

En conclusión, Jean Paul Santa María confirmó que Romina Gachoy evalúa seriamente la propuesta de ingresar a "Gran Hermano VIP", pero aclaró que la decisión no será sencilla, ya que implica una separación temporal y cambios importantes para su familia. Mientras él continúa con sus compromisos laborales en Perú, ella analiza si asumir este nuevo reto que podría marcar un antes y un después en su carrera.