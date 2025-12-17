Ebony Delgado anunció su salida de la delantera musical de Son del Duke: "Esta decisión no fue fácil"

Hace unos meses, Son del Duke pasó por un grave momento en el grupo tras la salida masiva de cuatro de sus integrantes. Ante ello, tomó decisiones rápidas y llamó a grandes talentos posicionados, pero también a nuevas cantantes como Ebony Delgado. Lamentablemente, hoy la joven artista anunció su salida del grupo.

Ebony Delgado se despide de Son del Duke

A través de un comunicado en sus redes sociales, Ebony Delgado reveló su salida de Son del Duke tras un corto periodo en su delantera musical. El pasado 12 de noviembre la joven ingreso y aun mes de estar en el grupo, decidió salirse por motivos personales.

"He decidido dejar de formar parte de la Orquesta Son del Duke, agradeciéndole de corazón la oportunidad dada. Por motivos personales y de estudio, ya no formo parte del grupo, esta decisión no fue fácil para mí", expresó en su comunicado.

Así mismo, decidió enviar un sentido mensaje de agradecimiento al dueño de la agrupación de cumbia por la oportunidad de pertenecer a la delantera. Señalando que también recibió el apoyo del resto del grupo para adaptarse.

"Muchas gracias a todos y expresarle con mucho respeto mi agradecimiento al señor Alex Duque por darme la oportunidad de haber pertenecido a esta grandiosa y por todo el apoyo que me dieron desde un inicio a mi persona", dijo.

¿Tiene un proyecto en camino?

Luego, Ebony Delgado sorprendió a dedicarle un mensaje a sus seguidores donde señalaba que solo era una breve pausa de los escenarios y que muy pronto estaría de regreso. Se desconoce si ingresará a otro grupo de cumbia, pero la joven recibió el apoyo de sus fanáticos por medio de mensajes en sus redes sociales.

"Y con la bendición de Dios seguir adelante y pedir que mi club de fans sigan atentos, que pronto habrán novedades. Este es solo un hasta luego, muy pronto espero volver a estar en los escenarios. Agradecer a Dios por siempre estar siempre para mi y a las personas por el gran cariño que me brindan. Los quiero mucho. Se vienen cositas", expresó la joven en su comunicado.

De esta manera, la joven cantante Ebony Delgado que fue el nuevo jale musical de Son del Duke, anunció su salida del grupo de cumbia a un mes de su ingreso. La artista señaló que muy pronto tendría nuevas noticias sobre su carrera musical y solo sería una pequeña pausa.