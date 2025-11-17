RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Dueño de Son del Duke rompe su silencio tras la renuncia de cuatro integrantes: "Un amigo no hace esto"

En un programa de TV, Alex Duque, el dueño de Son del Duke, salió a responder sobre la renuncia inesperada de cuatro integrantes, quienes formaron su nueva orquesta.

Dueño de Son del Duke rompe su silencio tras la renuncia de cuatro integrantes (Composición Karibeña)
17/11/2025

Son del Duke es una agrupación de cumbia que se vio envuelta en todo una polémica luego de que cuatro integrantes salieran de manera imprevista, a pesar de sus contratos. Ante eso, el dueño del grupo salió finalmente a responder todas las acusaciones. 

Dueño de Son del Duke en 'Esta Noche'

Como se recuerda, Son del Duke se encontraba en medio de una gira por Europa cuando cuatro de sus integrantes los abandonaron con su renuncia inmediata por medio de sus redes sociales. Es así como ahora, Alex Duque salió a responder ante todo lo que se ha dicho de él. 

"¿Cuando se iban a Europa sospechas que se iban a ir cuatro integrantes de tu agrupación?", le pregunta la Chola Chabuca, y el dueño responde: "Esto se rumoreaba en la agrupación de que se iban a ir, que ya tenían un proyecto y todo eso, pero bueno ".

Luego, el director musical de Son del Duke señala que para él, siempre ofreció a los artistas según indicaban en sus contratos. Afirma haber cumplido con todo y no era para que se quejaran de aquella manera de su persona

"Bueno, para que se quejen de mi persona, no creo. Yo les he cumplido con todo lo que he ofrecido a ellos". dijo.

Todos tenían contrato

Paola Rubio, Ale Seijas, Kassandra Chanamé y el animador 'El Santeño' tenían sus contratos vigentes con el grupo de cumbia cuando renunciaron de manera inesperada por medio de sus redes sociales, sin ningún aviso previo al dueño del grupo. 

"Todos los tienen. Eso se encarga la parte legal, los abogados ya harán sus trabajos. Santeño, Paola, Ale Seijas iba a culminar su contrato, el faltaba dos días para terminar su contrato, Kassandra tiene su contrato hasta abril creo". dijo. 

Después, critica la razón de aquellos exintegrantes del Son del Duke sobre su salida cuando aparentemente tenían una amistad. Afirma que si hubieran conversado, otra sería la historia de su salida. 

""Se ha visto en todas las redes, en la pantalla que hablan de mi persona, pero no creo que sean amigos como lo dicen ellos ¿no? porque un amigo, una amistad que llevamos así, no se hace esto. Si hubieran conversado y hablado conmigo. hubiera entendido su proyecto (como lo hiciste con Cielo) claro, uno de los casos", añadió

De esta manera, el dueño de Son del Duke salió a responder todas las acusaciones de sus exintegrantes en el programa 'Esta Noche', señalando que siempre cumplieron con todo lo que habían ofrecido en sus contratos, que varios aún seguirían vigentes. 

