Ethel Pozo rompe en llanto al despedirse de su hija mayor: "Siempre estaré para ti, mi amor"

¡Hasta las lágrimas! La conductora de "América Hoy", Ethel Pozo, no pudo contener la emoción al despedirse de su hija mayor, quien viajó a España para iniciar sus estudios universitarios. La hija de Gisela Valcárcel acompañó a su engreída hasta el campus y compartió con sus seguidores el emotivo momento en el que terminó llorando de orgullo y nostalgia.

"Llegó el gran día, mi Dome. ¡Te amamos! Te extrañaremos mucho, mi amor. Me voy feliz por ti, por todo lo que vas a aprender y experimentar en esta nueva etapa. Hoy empieza tu vida universitaria ¡es la mejor etapa!", expresó con nostalgia y orgullo.

La conductora también le envió un mensaje motivador para recordarle que aproveche esta oportunidad. Resaltó que en Perú la esperan con muchas ansias.

"A estudiar mucho, princesa, que en casita te esperamos. Love you now and forever (Te amo hoy y por siempre)", añadió.

Pozo no pudo evitar recordar cómo la llegada de su hija le cambió la vida desde el primer instante. Además, resaltó lo especial que fue verla ingresar a la universidad, pues siente que fue ayer cuando la acompañaba en su primer día de colegio.

"Dome contigo me convertí en Mamá y me hiciste conocer ese amor tan infinito que jamás imaginé que se podía sentir. Luego llegó tu hermanita Lua para terminar de llenar mi corazón de mamá. Siempre soñé con poder darte la mejor educación y que Dios me dé vida para acompañarte en cada gran paso que des. Y Dios me lo cumplió", escribió en una publicación más extensa.

Además, con lágrimas en los ojos, le prometió estar siempre a su lado. También dejó claro lo difícil que fue verla partir.

"Ya no vas cogida de mi mano, las dos sabemos que toca caminar sola, pero siempre, siempre que voltees y me necesites, te prometo que estaré para ti. Anda mi amor, que el mundo es tuyo y necesita más personas increíbles como tú. Te amo con todo el alma, mamá", agregó.

El apoyo de Gisela Valcárcel. La "Señito" tampoco se quedó atrás y dedicó un emotivo mensaje tanto a su hija como a su nieta. Destacó que este es un momento para estar agradecida, aunque reconoció que las lágrimas son inevitables.

"Te amo hija, Ethel Pozo, sé lo que sientes y sé lo gran madre e hija que eres. Te decía ayer que es un momento de agradecimiento aunque claro, las lágrimas no se pueden evitar. ¡Las amo!", escribió en redes sociales.

¿Qué estudiará Dome? La hija mayor de Ethel Pozo logró ingresar a una universidad en España, donde estudiará Arquitectura. Desde inicios del 2025 se preparó académicamente para cumplir este sueño y ahora ya empezó a vivirlo.

En conclusión, Ethel Pozo mostró su lado más humano al despedirse de su hija. Entre lágrimas, mensajes llenos de amor y la compañía de su madre Gisela, quedó claro que esta nueva etapa será un reto para toda la familia. Dome ahora inicia su camino profesional en España, mientras su mamá le recuerda que siempre tendrá un lugar seguro donde volver.