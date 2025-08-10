Dayanita se quebró tras emotivo encuentro con su madre en medio de su crisis: "Prometo ser mejor persona"

La actriz cómica Dayanita protagonizó uno de los momentos más conmovedores de su carrera durante su participación en el programa Esta Noche con la Chola Chabuca. En medio de una entrevista donde habló sobre sus problemas económicos y el difícil momento emocional que atraviesa, recibió la inesperada visita de su madre, Doña Rosa.

Dayanita se quiebra con el mensaje de su madre

Durante la emisión, Dayanita se mostró sorprendida al ver a su madre ingresar al set. Doña Rosa no solo la abrazó, sino que también le dedicó un conmovedor mensaje de apoyo, reconociendo las dificultades que su hija enfrenta y su esfuerzo por salir adelante.

"Como mamá, también le digo que siga adelante con todas las cosas que están pasando. Solo Dios le puede ayudar. Prometo siempre cuidarla, darle todo lo que no pudimos tener. Prometo ser mejor persona, pero sé que para mí es difícil", expresó con la voz entrecortada.

La madre de la actriz pidió públicamente que Dayanita ignore las críticas y comentarios negativos que recibe en redes sociales, recordándole sus virtudes y su talento. Conmovida por las palabras, la artista prometió cuidarla y seguir esforzándose por mejorar como persona, aunque admitió que el camino no es sencillo.

"Lo único que le voy a decir a ella es que la amo y que nunca intenten hacerle daño a mi familia.. Con mi mamá yo tengo mucha confianza .. Le prometo siempre cuidarla darle todo lo que no pudimos tener, prometo ser mejor persona.", afirmó con firmeza, dejando en claro que protegerá a los suyos ante cualquier adversidad.

Dayanita se quiebra tras encuentro con su madre. pic.twitter.com/1b5qyHNsoN — VAMN (@VictorAlfr33625) August 10, 2025

Dayanita lamenta su salida de "JB en ATV"

En medio de la conversación, Dayanita aprovechó para hablar sobre uno de los episodios más comentados de su carrera: su abrupta salida del programa de Jorge Benavides. La actriz reconoció que la decisión fue su responsabilidad y que luego buscó explicar lo ocurrido a sus excompañeros.

"Les dije que no me sentía bien, yo tengo los mensajes y llamadas. Yo dije que no me sentía bien y que, por favor, me den un espacio para pensar las cosas", contó.

También aclaró que, pese a sus palabras, continuó trabajando en otros espacios porque su labor como cómica ambulante le brindaba mayor libertad creativa y menos presión sobre su vida personal.

"Ya había faltado el respeto muchas veces y yo sé que mis amigos no son una burla", añadió, señalando que no quería seguir ausentándose de las grabaciones ni incomodar a sus compañeros.

Dayanita habla sobre su salida de JB en ATV. pic.twitter.com/HUS8yD161t — VAMN (@VictorAlfr33625) August 10, 2025

El emotivo reencuentro entre Dayanita y su madre no solo conmovió a los presentes en el set, sino también a los televidentes, que expresaron su apoyo a través de redes sociales. La artista, visiblemente afectada, dejó claro que su prioridad es su familia y su bienestar emocional, aunque sabe que le queda un camino largo por recorrer.