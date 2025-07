Hermana de Evelyn Vela sorprende al cuadrarla en vivo y cortar llamada: "No voy a hablar contigo"

Emma Mejía, hermana de Evelyn Vela, sorprendió al cortar en vivo cualquier intento de comunicación con ella, luego de retractarse públicamente de la denuncia por agresión física contra su esposo, el cantante Carlos López del dúo 'Idéntico'.

Hermana de Evelyn Vela le pone el parche tras retractarse

Emma Mejía, hermana de la popular Evelyn Vela, protagonizó un fuerte momento en vivo durante el programa "América Hoy", cuando decidió frenar de golpe a su hermana en plena entrevista telefónica. Todo ocurrió después de que Emma se retractara públicamente de la denuncia por agresión que presentó contra su esposo, Carlos López, vocalista del dúo Idéntico.

La entrevista empezó con Janet Barboza preguntando directamente: "Emma, ¿te ratificas o te rectificas?". A lo que Emma respondió tranquila pero firme: "Si yo saqué un comunicado es únicamente porque quiero la tranquilidad emocional de mis hijos. Esto es un problema que yo estoy llevando en terapia. Solo pido que terceras personas ya no opinen más. No he vuelto con el señor Carlos López".

@ameg_pe 07.07.25 | Hermana de Evelyn Vela la enfrenta tras rectificarse de denuncia. Fuente: América Hoy ♬ original sound - rizitop🇵🇪

Emma aclaró que su mensaje no significa reconciliación. Solo quiere paz. De pronto, Evelyn Vela quiso dar su opinión y la conversación se puso tensa.

"Estoy en proceso de sanar. No quiero ningún intermediario. Yo no pido a nadie que hable por mí", dijo. "Es que nadie está hablando por ti, solamente...", alcanzó a decir Evelyn. Pero Emma la cortó en seco: "Yo no voy a hablar contigo, Evelyn. Por favor, estoy sola en mi casa llevando este proceso. Quiero estar tranquila, quiero sanar. Es lo único que pido. Y pido respeto".

Emma Mejía asegura no estar molesta, pero corta la llamada

A pesar del cruce de palabras, Janet Barboza le preguntó a Emma si estaba molesta con su hermana por haberla ayudado a denunciar.

"No estoy molesta con nadie. Solo quiero estar tranquila. Si no me dejan hablar, no puedo continuar hablando", agregó.

La tensión subió cuando Lady Guillén, quien estaba en el set, le pidió que le mandara un mensaje a su madre. Janet resaltó que su mensaje actual se contradecía al de hace días donde alentaba a las mujeres a alzar la voz. Emma, visiblemente incómoda, decidió terminar la conversación.

"Pido por última vez respeto. Que ya nadie mencione absolutamente nada. Déjenme sanar, estoy llevando terapia sola. No he vuelto con Carlos López. El único vínculo que tengo con él es el de padres. Yo no soy una persona mediática. Muchas gracias", declaró antes de cortar la llamada.

Luego de eso, Evelyn Vela expresó su molestia. Y confesó que su hermana está alejada de ella y de su familia. Incluso reveló que los ha bloqueado de redes sociales.

"Ella se ha alejado de toda mi familia. Nos ha bloqueado de las redes. Cuando la persona está enferma no se deja ayudar. Y es una pena para nosotros", dijo con evidente tristeza. También añadió: "(Lo que está logrando ese agresor) es lavarle el cerebro".

Emma Mejía dejó claro que quiere sanar lejos de los escándalos y sin la intervención de su hermana Evelyn. Mientras tanto, Evelyn insiste en que su hermana ha cambiado desde que decidió no continuar con la denuncia. La polémica entre ambas sigue dando qué hablar.