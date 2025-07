Janet Barboza destruye a Austin Palao y lo minimiza sin filtro: "No es un personaje importante"

Janet Barboza volvió a dar que hablar con sus comentarios sin filtro. Esta vez, la conductora de "América Hoy" criticó duramente a Austin Palao y aseguró que no es un personaje importante en la televisión. Incluso llegó a afirmar que solo hablan de él, cuando es enamorado de chicas famosas.

Janet Barboza no se guardó nada. La popular 'Rulitos' volvió a encender la polémica en "América Hoy" al hablar fuerte y claro sobre Austin Palao. Luego de ver una nota que le hizo su programa al reality familiar "Los Palao", la conductora lanzó duras críticas contra el chico reality y aseguró que no es un personaje relevante.

Durante la emisión del programa, Janet Baborza opinó sobre el nuevo reality protagonizado por la familia Palao. Sin pensarlo dos veces, fue directa con lo que piensa.

La conductora aseguró que Austin no tiene una carrera sólida y que solo es mencionado cuando está con alguna famosa.

"A ver, si hablamos de Austin, hay que ser honestos... Yo no veo ninguna carrera musical. Si no está enamorado de alguna joven famosa, no hablamos de él", comentó sin rodeos.