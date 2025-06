Janet Barboza critica comunicado de Edison Flores sobre Ana Siucho: "Está más frío que la Antártida"

¡No se guardó nada! Janet Barboza volvió a dar que hablar tras lanzar duras críticas contra Edison Flores por el comunicado que publicó anunciando su separación de Ana Siucho. La conductora de "América Hoy" no se contuvo y lo acusó de ser insensible y poco cariñoso.

Todo comenzó cuando 'Orejas' Flores decidió romper el silencio sobre el fin de su matrimonio. El futbolista publicó un extenso comunicado en redes sociales donde confirmó lo que muchos ya sospechaban: su separación de Ana Siucho. Sin embargo, el tono del mensaje llamó la atención por ser muy frío y distante.

Al escuchar el texto completo, Janet Barboza no dudó en soltar tremendo comentario en "América Hoy" en vivo.

"¿Saben lo que me ha llamado la atención poderosamente, compañeros? En el comunicado de Orejitas no le pone ni le guardo cariño, ni estima, ni es la madre de mis hijos. Orejitas no le importa nada... Se lo han redactado, podría ponerle que aunque sea le guarda cariño a Ana pero ahí me parece que está más frío que la Antártida", disparó sin filtros.