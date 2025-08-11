Magaly Medina critica a Dayanita tras declaraciones en su contra: "Hay que asumir una responsabilidad"

Dayanita volvió a estar en el centro de la atención tras su reciente participación en el programa 'Esta Noche' con La Chola Chabuca. Durante la entrevista, la actriz cómica habló abiertamente sobre los conflictos que ha enfrentado en las últimas semanas, incluyendo su enfrentamiento con Magaly Medina. Como era de esperarse, la popular 'Urraca' no tardó en reaccionar y lanzó duras críticas en su programa.

Magaly Medina critica postura de Dayanita

En la última emisión de 'Magaly TV: La Firme', la periodista se pronunció sobre las recientes declaraciones de Dayanita, quien aseguró que 'La Urraca' se "ensañaba" con ella para luego "levantarla" públicamente. Fiel a su estilo, Medina no dudó en cuestionar la actitud de la humorista y le pidió que asuma sus errores.

"No sé por qué a mí la gente me echa la culpa de sus estupideces. O sea, si tú tomas decisiones en la vida y no sabes afrontarlas, y todas las cosas te salen mal, no tienes que echarle la culpa a terceras personas. Hay que asumir la parte de responsabilidad que nos toca en cada parte de nuestras vidas, pero ella va y lloriquea. Claro, y hay que chancarle a la bruja", señaló Medina.

La conductora también recomendó a Dayanita buscar ayuda profesional para dejar de adoptar, según ella, una postura de víctima constante.

"Debería de buscar ayuda hace mucho rato. De lo contrario, yo no sé cómo va a terminar esta mujer porque la gente se cansa de esa postura de víctima las 24 horas del día. Ella vive en modo victima. Entonces, todos tenemos que tratarle con algodones, y no es así. La vida necesariamente no es así. Nadie te va a ayudar, menos en un medio como la televisión", sentenció.

Dayanita sobre el homenaje en el Congreso

Durante la conversación en el programa 'Esta Noche', Dayanita confesó que la invitación para recibir la distinción en el Congreso llegó sin previo aviso y que, incluso, le costó asimilar lo sucedido. La humorista relató que asistió vestida con traje formal y que la experiencia, en un entorno tan institucional, la dejó desconcertada.

"A mi manager le habían dicho: 'Dayanita está invitada'. Yo dije: ¿qué pasó acá? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice de bueno? Ni me lo esperaba ni me lo merezco tampoco", expresó con sinceridad.

La humorista también explicó que el diploma entregado llevaba su nombre legal, correspondiente a su identidad masculina de nacimiento, lo que generó críticas de colectivos y en redes sociales. Para muchos, el hecho representó una falta de respeto hacia su identidad de género.

"Creo que ante la sociedad, mientras que no hagas un trámite o algún papel al cambio, no te van a poder reconocer. Capaz son unos burros los congresistas al no haber hecho bien las cosas. Yo veo la foto y me sorprendo de todo lo que ha pasado en pocos meses", señaló ante las cámaras de televisión.

Con críticas de Magaly Medina, un reconocimiento inesperado y un debate abierto sobre respeto a la identidad de género, Dayanita atraviesa una etapa mediática intensa. Entre opiniones divididas, la actriz enfrenta el reto de responder a las polémicas mientras reflexiona sobre su papel en el medio y el impacto de sus acciones en el público.