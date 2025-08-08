Magaly a Jefferson Farfán tras no acudir a conciliación con Darinka Ramírez: "Está perdiendo a su pequeña"

La polémica entre Jefferson Farfán y Darinka Ramírez continúa. El exfutbolista volvió a ausentarse a una cita de conciliación para definir el régimen de visitas y compromisos económicos respecto a su hija en común. Esta ausencia no pasó desapercibida para la conductora Magaly Medina, quien no dudó en criticar duramente la actitud del exdeportista.

Magaly Medina critica a Jefferson Farfán

En una reciente emisión de su programa, Magaly Medina, no dudó en cuestionar la actitud de Jefferson Farfán de no presentarse a la conciliación por la hija que tiene con Darinka Ramírez. La conductora recalcó que no solo es jactarse de buenos padres si no que también demostrarlo con acciones.

"Dos personas que traen un hijo al mundo tienen que ponerse de acuerdo indudablemente porque para eso son personas civilizadas y que además se venden como personas serias, como buenos padres, como buenos ciudadanos, pero no solo está en la palabrería barata. Así como te gusta ir y decir que eres un hombre de buen corazón y vas y donas a otros niños, pues la primera beneficencia tiene que empezar siempre por casa", expresó.

La periodista también le sugirió a Farfán que aproveche el tiempo con su hija antes de que crezca y entre a otra etapa de su vida. Asimismo, pidió a la familia del exfutbolista que lo ayude a reflexionar sobre la importancia de compartir con su pequeña.

"Son días y años valiosos que está perdiendo Jefferson Farfán de su pequeña. Darinka sostiene que él no la ve desde el día que hizo la denuncia. Han pasado cuatro meses y las criaturas crecen rápido. Alguien de su familia debería hacerle entrar en razón y decirle: mira de lo que te estás perdiendo", añadió.

Darinka Ramírez revela que Jefferson Farfán no ve a su hija

Las cámaras de 'Todo se filtra' acudieron al juzgado donde Darinka Ramírez y Jefferson Farfán fueron citados por segunda ocasión para conciliar sobre los nuevos términos de compromisos económicos y régimen de visitas hacia su pequeña en común. A su salida señaló nuevamente que la 'Foquita' no habría visitado a su pequeña desde aquella ocasión que sufrió de violencia psicológica delante de su pequeña.

"Tu hija no ve Jefferson desde los primeros días de abril cuando sucedieron los hechos de la agresión psicológica que denunciaste", pregunta el conductor, y la joven responde: "El último recuerdo que tiene mi hija de su padre, es gritándome, nada más (...) Y no le llegaron los '10 mil' juguetes tampoco, no le interesa hasta el día de hoy".

La denuncia surgió después de que Farfán y su primo, jugando bruscamente en el cuarto de juguetes de la menor, rompieran varias de sus pertenencias. Cuando Darinka reclamó, el exfutbolista le habría respondido que no se preocupara, ya que podía comprarle "hasta 10 mil" juguetes sin problema.

El caso entre Jefferson Farfán y Darinka Ramírez continúa sin resolverse. Mientras la madre de la menor insiste en que su hija necesita la presencia paterna, Magaly Medina y varios usuarios en redes respaldan esta postura, señalando que el vínculo emocional es tan importante como cualquier aporte económico.