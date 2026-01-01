RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

"Van a tener algún problemita"

¿Christian Cueva y Pamela Franco continuarán su relación todo el 2026? Esto dijo Soralla de los Ángeles

Soralla de los Ángeles predijo el futuro de la relación de Christian Cueva y Pamela Franco para el 2026 y dio una respuesta que sorprendió a muchos.

Christian Cueva y Pamela Franco seguirían juntos en el 2026, según vidente Soralla de los Ángeles.
Christian Cueva y Pamela Franco seguirían juntos en el 2026, según vidente Soralla de los Ángeles. (Composición Karibeña)
01/01/2026

La relación entre Christian Cueva y Pamela Franco vuelve a estar en el centro de la atención. Luego de un 2025 cargado de titulares y comentarios, muchos se preguntan si la pareja logrará mantenerse unida durante todo el 2026.

¿Christian Cueva y Pamela Franco seguirán juntos el 2026?

Ante la expectativa del público y del mundo del espectáculo, Soralla de los Ángeles realizó una lectura enfocada en el futuro sentimental y personal de Christian Cueva y Pamela Franco. La vidente habló no solo del presente de la relación, sino también de lo que podría ocurrir a lo largo del 2026.

La revelación se dio en una entrevista exclusiva para Karibeña TV, donde Soralla respondió directamente a la gran pregunta que muchos seguidores se hacen. La respuesta fue clara y positiva. 

"¿Cueva y Pamela Franco continuarán su relación todo este 2026?", fue la consulta que se planteó durante la lectura. "Con firmeza me sale de que sí, por supuesto que van a continuar", señaló la vidente, dejando en claro que, según las cartas, la relación tiene bases firmes para seguir adelante durante el próximo año.

Esta afirmación llamó la atención de los seguidores de la pareja, quienes han visto de cerca los altibajos del romance. Para muchos, esta predicción representa una señal de estabilidad luego de meses marcados por rumores y críticas constantes. 

Edison Flores tendría una nueva pareja en 2026 y no se reconciliaría con Ana Siucho, según Soralla de los Ángeles
Lee también

Edison Flores tendría una nueva pareja en 2026 y no se reconciliaría con Ana Siucho, según Soralla de los Ángeles

Sin embargo, Soralla también advirtió que el camino no estará libre de obstáculos. Según explicó, la relación podría atravesar algunos momentos complicados en determinados meses del año. 

"Por ahí que van a tener algún problemita, algún distanciamiento entre marzo o abril vamos a tener noticias", comentó, señalando que podrían surgir tensiones.

Pamela López y Paul Michael tendrían planes de boda para el 2026, según Soralla de los Ángeles
Lee también

Pamela López y Paul Michael tendrían planes de boda para el 2026, según Soralla de los Ángeles

La vidente incluso explicó que esos conflictos podrían notarse en redes sociales, algo común en parejas mediáticas. Fue clara en señalar que un hecho marca un antes y un después en su romance.

"De repente se dejan de seguir, algo altera la relación", añadió, dejando entrever que estos detalles podrían generar comentarios y especulaciones.

¿Habrá ruptura o solo un bache?

Pese a los posibles problemas que mencionó, Soralla fue enfática en descartar una separación definitiva entre Christian Cueva y Pamela Franco. La vidente aseguró que, a pesar de los roces y rumores que puedan aparecer, no ve un final para la relación. 

"Pero yo no me veo que terminen. Por el contrario, ellos van a seguir", afirmó con seguridad la reconocida vidente.

Según su lectura, la pareja logrará superar cualquier dificultad que se presente. Ellos continuarán apostando por su vínculo, incluso en medio de la presión mediática y las críticas externas.

En conclusión, las cartas de Soralla de los Ángeles apuntan a un 2026 con retos, pero también con continuidad para Christian Cueva y Pamela Franco. Aunque podrían aparecer distanciamientos y comentarios que generen ruido, la relación seguiría firme. Por ahora, ambos continúan juntos y enfocados en sus proyectos, mientras el público sigue atento a cada paso de este romance.

Temas relacionados 2026 christian cueva karibeña Pamela Franco Soralla de los Ángeles

Siga leyendo

Lo Más leído

¡La cumbia de luto! Fallece Dennys Quevedo, líder y compositor de Zafiro Sensual

¡Todo se acabó! Alejandra Baigorria anuncia el fin de su matrimonio con Said Palao

Cantante de 'Los Conquistadores de la Salsa' habla del embarazo de Darinka Ramírez: "Mi esposa lo tomó relax"

Padre de Dennys Quevedo de Zafiro Sensual revela qué pasó con su hijo: "Una situación tan intempestiva"

Pamela López descubrió infidelidad de Paul Michael y anunció el fin de su romance

últimas noticias
Karibeña