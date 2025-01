¡Sueña con ser mamá! Rosángela Espinoza retoma su tratamiento para congelar óvulos

Rosángela Espinoza ha decidido retomar su tratamiento para congelar óvulos, compartiendo la noticia con sus seguidores a través de sus redes sociales. La modelo y ex participante de reality shows explicó los detalles del proceso. ¿Será que este año se convertirá en mamá? Te contamos los detalles.

Rosángela Espinoza, la popular "Chica Selfie", acaba de anunciar que retoma su tratamiento para congelar óvulos con la esperanza de ser madre en el futuro. A través de sus redes sociales, la modelo y ex participante de reality shows compartió con sus seguidores los detalles de su proceso, mostrando su determinación y esperanza a pesar de los obstáculos.

Este mensaje emocionó a sus seguidores, quienes la han apoyado en todo momento. El tratamiento de congelación de óvulos es una opción para muchas mujeres que desean tener hijos en el futuro, pero que por diversas razones, como la edad o problemas de salud, prefieren congelar sus óvulos para aumentar sus posibilidades de maternidad más adelante.

Rosángela dejó claro que, aunque no tiene pareja actualmente, sigue soñando con convertirse en madre algún día.

En otra historia, Rosángela posó junto al Dr. Noriega, el médico que la ha estado apoyando en todo este proceso. En sus historias, también dio más detalles sobre su situación actual, señalando que su "reserva ovárica es muy baja", lo que hace que este tratamiento sea aún más urgente para preservar lo que aún tiene.

Su actitud positiva ante esta situación ha sido un ejemplo para muchos de sus seguidores, quienes la han felicitado por compartir su proceso tan abiertamente.

Rosángela comenzó su tratamiento a fines de 2022, y aunque los primeros resultados no fueron tan favorables, decidió continuar con el proceso. En una entrevista que dio en 2023, recordó que estaba nerviosa debido a los resultados poco prometedores. Sin embargo, el doctor le aseguró que todavía había tiempo.

"Es un poquito porque me da un toque de nervios, porque aún no se sabe. Los resultados que sacaron no eran tan favorables. Entonces, el doctor me ha dicho que esté tranquila, que todo se puede, que mi edad, qué bueno que me haya animado. De aquí a unos años sería muy complicado", comentó en ese entonces.