Jonathan Maicelo se defiende de acusaciones de Samantha Batallanos: "Si discutí, pero nunca la golpee"

Samantha Batallanos denunció a Jonathan Maicelo por agresiones físicas, donde terminó ganando en primera instancia. Es así como el boxeador se presentó en un programa de TV para defenderse y contar su versión de los hechos.

Jonathan Maicelo afirma que no golpeó a Batallanos

En el programa ''Amor y Fuego', Jonathan Maicelo llegó como invitado para una entrevista junto a su abogado. Es así como reafirma que nunca la habría golpeado a la modelo Samantha Batallanos. El conductor Rodrigo González le pide al boxeador que cuente cómo habrían sucedido los hechos.

"Nunca llegue a tanto, discutir solamente (¿Nunca la tocaste?) No, nada. De las muñecas en el juicio ella se contradice, ¿Qué pasa si en el juicio dice que no le hice nada en las manos? ¿Qué pasa con eso entonces? Yo he discutido con ella varias veces, sí, nunca la he llegado a tocarla en la forma como ella lo dice. Para mí es complicado porque nunca he llegado a esos límites, yo puedo renegar, pelear, más no llego", cuenta el deportista en vivo.

Niega haber negociado

Así mismo, los conductores de televisión le consultaron sobre el audio donde se le escucha una conversación entre Samantha Batallanos y el abogado del boxeador negociando un monto de pago para que la modelo no continúa con la denuncia. Es así como el deportista sale a aclara que habría sido para sonsacar su interés económico de su ex.

"Ella llamó a mi abogado, nunca hemos intentado negociar. Mi abogado simplemente le estaba sonsacando la realidad de por qué está denunciando, que era un tema económico. Fue para sonsacar realmente el interés de ella, el interés era económico", expresó.

"Después del problema, ella llama a mi socio y le pide 50 mil soles o si no me denunciaba (...) Él me llama y me dice lo que pasa, yo le dije que no sé qué pasa. En base a eso, mi abogado hace todo eso para que saque el motivo por el cual ella denuncia, que era económico", agregó señalando que su expareja habría tratado de sacarle un beneficio económica a raíz de la denuncia.

Finalmente, Jonathan Maicelo reafirma que no habría golpeado a su ex Samantha Batallanos, como lo ha denunciado públicamente. Incluso, añade que la modelo habría tenido varias contradicciones tras mostrar sus pruebas y admite que sí discutieron, pero nunca llegaron a agredir físicamente y no habría ocasionado las lesione de la joven.