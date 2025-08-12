Familiares de Micaela Guzmán revelan detalles de la relación con 'Chevy': "Le tiró las cosas a la calle"

Yojhan Escamilo Cartagena, más conocido como 'Chevy' por su paso en el reality 'Esto es guerra' y su carrera musical con La Timba Caliente, se encuentra en el centro de la polémica tras ser denunciado por su expareja, Micaela Guzmán. La madre de su hija lo acusa de presuntos actos de violencia y ahora la familia de la joven se ha pronunciado.

Familia de Micaela Guzmán acusa a 'Chevy' de violencia reiterada

Samuel Guzmán, tío de Micaela, cuestionó el trato que ha recibido su sobrina tras la denuncia, ya que tuvo que pasar la noche en la comisaría, pese a ser la presunta víctima. Además, recordó que no sería el primer incidente de violencia y que Micaela incluso regresó a Perú desde España por problemas relacionados con 'Chevy'.

"Mi sobrina está presa, cuando ella ha sido la agredida, es algo que no se puede concebir. Este chico vive en base a la violencia, pero Micaela no está sola, tiene a su familia unida y no vamos a permitir ni un golpe más. Ella hizo todo lo posible para volver a Perú cuando tenía una vida allá, y él ni siquiera se preocupa por su hija", señaló tajante.

Israel Guzmán, padre de Micaela, aportó detalles desde España sobre la pelea que protagonizó su hija con 'Chevy'. Habló de videos que mostrarían agresiones hacia la madre de Micaela, incluyendo violencia física tras una cesárea.

"Le han pateado la barriga cesareada a mi hija, fue su hermana quien la agredió. Mi madre me contó que este tipo se negó a pasar examen toxicológico y psiquiátrico, no sé qué tan bien le venga eso. En los videos se ve cómo incluso agreden a mi madre", declaró.

El padre añadió que esta no sería la primera vez que suceden episodios violentos, recordando un incidente donde 'Chevy' habría tirado las pertenencias de Micaela a la calle.

"Tenemos testimonios, mensajes, audios, videos sobre prohibiciones y maltratos psicológicos. En otra ocasión, él habría arrojado las cosas de mi hija a la calle, con su madre, abuela y hermana presentes", concluyó.

Padre de 'Chevy' defiende a su hijo y habla de contrademanda

Manuel Escamilo, padre de Yojhan, declaró para el programa 'Amor y Fuego' que los hechos se han sacado de contexto y aseguró que su hijo nunca agredió a Micaela. Además, anticipó que, si no se aclaran los hechos, presentarán una contrademanda.

"Ella tiene que probar que mi hijo la ha golpeado. Me da mucha pena, no solo por mi familia, sino también por la de Micaela que está pasando por esto. Pero hay una sola verdad: mi hijo nunca la golpeó, estoy seguro. Si ella no aclara este tema, habrá contrademanda. El problema fue con un muchacho y lo han ofuscado", manifestó.

La abogada de 'Chevy', Katherine Rodríguez, evitó dar detalles a la salida de la comisaría, aunque aseguró que hubo una malinterpretación de los hechos.

"No ha habido ningún tipo de agresión, solo se han malinterpretado las cosas, nada más", declaró.

La denuncia contra 'Chevy' por presunta violencia ha encendido un debate en torno a la relación con Micaela Guzmán y el cuidado de su hija. Mientras la familia de la joven se mantiene firme en la denuncia y reclama justicia, el entorno de 'Chevy' defiende su inocencia y sostiene que las acusaciones no reflejan la verdad.